O Vánocích zemřel nejúspěšnější kouč MLS Schmid. Vedl i Ibrahimovice

Na Boží hod zemřel nejúspěšnější kouč americké fotbalové ligy MLS Sigi Schmid. Německému rodákovi bylo 65 let. Naposledy trénoval fotbalisty Los Angeles Galaxy včetně švédské hvězdy Zlatana Ibrahimovice. Lavičku kalifornského týmu opustil v září před koncem základní části, z které se Galaxy nakonec nepovedlo postoupit do play off.

Schmid v roce 2002 pomohl Los Angeles získat první z pěti dosavadních titulů v MLS. Další vybojoval v roce 2008 s Columbusem. Na lavičku Galaxy se vrátil loni v létě. V zámořské lize nasbíral 266 výher, což ho řadí mezi trenéry na první místo. Dvakrát byl v MLS vyhlášen koučem roku.

