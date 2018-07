Někdejší šéf Barcelony čelí obvinění. Játra pro Abidala měl sehnat na černém trhu

před 33 minutami

Abidal se po operaci a následné transplantaci úspěšně vrátil k fotbalu a v roce 2014 ukončil kariéru. Od loňska působí ve vedení Barcelony.

Madrid - Bývalý předseda fotbalové Barcelony Sandro Rosell čelí obvinění ze zapletení do obchodu s lidskými orgány. Podle španělského listu Confidencial koupil v roce 2011 na černém trhu játra pro obránce Érica Abidala, který se kvůli rakovině chystal na transplantaci.

Rosell se o tom podle listu zmínil v několika telefonátech. Nahrávku už prý také dostal soud, který třiapadesátiletého funkcionáře ve vazbě vyšetřuje kvůli zapletení do rozsáhlé korupční aféry v Mezinárodní fotbalové federaci FIFA. Navíc je také podezřelý z daňových úniků ve výši 15 milionů eur (391 milionů korun).

