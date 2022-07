Nejslibnější od Rosického. V Anglii zařadili Hložka do výběru nejlepších přestupů

Britský list The Guardian vybral deset nejlepších fotbalových nákupů v poměru mezi cenou a výkonem v aktuálním přestupovém okně. Do výběru přitom zařadil i českého útočníka Adama Hložka.

Podle Guardianu patří příchod čerstvě dvacetiletého Hložka z pražské Sparty do německého Leverkusenu mezi absolutně nejvýhodnější přestupy tohoto léta.

"Tento silný a šikovný hrotový útočník, považovaný v České republice za nejslibnější domácí talent od dob Tomáše Rosického, je v hledáčku největších evropských klubů od svého seniorského debutu za Spartu ve věku šestnácti let," píše The Guardian.

Deník připomíná, že mladý reprezentant oslavil v pondělí dvacáté narozeniny a chystá se v Bundeslize zahájit novou kapitolu své nadějně rozjeté kariéry.

"Za svůj klub odehrál 131 zápasů a pronikl do národního týmu. Nejvíce mu sedí post druhého útočníka, z něhož vypracoval téměř stejně gólů, kolik jich sám vstřelil," pokračuje list v popisu.

Leverkusen podle Guardianu dlouho neváhal a rychle se rozhodl k podpisu za "relativně nízkou cenu".

V přestupové částce se nicméně informace britského média výrazně rozcházejí s jinými zdroji. Zatímco Guardian uvádí cenu 11,1 milionu liber, tedy 321 milionů korun, německá média v době přestupu informovala o rozmezí 18 a 22 milionů eur, tedy cca 543 milionů korun.

"Leverkusen bude doufat, že se Hložkovi podaří efektivně spolupracovat s krajanem Patrikem Schickem," uzavírá The Guardian Hložkův profil.

Společně s českým reprezentantem se do výběru deseti nejvýhodnějších přestupů dostal třeba argentinský útočník Paulo Dybala, který odešel z Juventusu do AS Řím zdarma. Podobně jako Francouz Corentin Tolisso, jenž vyměnil Bayern za Lyon.

Vedle Hložka se zařadil také devatenáctiletý talent Fabio Carvalho, kterého z Fulhamu jako hvězdu budoucnosti koupil Liverpool.