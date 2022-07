Vážení, zákaz alkoholu a pokuty. Ten Hag zavedl přísný režim, Ronaldo je nezvěstný

Trenér Erik Ten Hag zavedl v kabině fotbalového Manchesteru United přísný režim. Kontrolovat chce v týmu téměř všechno. Od informací jdoucích z kabiny až po váhu hráčů. Nový režim je plný přikázání a striktních pravidel včetně přísných pokut.

Manchester v letní přípravě na hřišti vypadá velice dobře, zatím se mu povedlo zvítězit v každém přípravném utkání. Ve třech zápasech vstřelil jedenáct branek. Postupně to odnesly Liverpool (4:0), Melbourne (4:1) a Crystal Palace (3:1).

Tým šlape, a to i přesto, že z tour po Austrálii a Thajsku odcestoval Cristiano Ronaldo. Podíl na oživení týmu má údajně Ten Hagův přísný režim. Přístup je úplně jiný než přátelské vystupování směrem do kabiny od předchozích trenérů Oleho Gunnara Solskjaera a Ralfa Rangnicka.

Kdo by čekal, že hráčům je autoritářství nizozemského kouče proti srsti, mýlil by se. Alespoň podle toho, co zní z kabiny navenek ústy Bruna Fernandese.

"Myslím, že nám to už nějakou dobu chybělo. Pro mě disciplína není jenom o tom, jak hrajete na hřišti. Je to i o tom, jak se stavíte k tomu, co děláte mimo hřiště. Nebýt pozdě na poradách, nechodit pozdě na jídlo," řekl záložník Fernandes.

Hvězdné manýry některých jeho spoluhráčů mu nejspíš v uplynulých měsících před Ten Hagovým nástupem nebyly po chuti. "Podle mě je to důležité. Když všichni přijdou na čas a jeden se zpozdí, měl by dostat trest. Za mě je dobře, že trenér toto dělá. Vítám to, je to úžasné, protože mám rád dochvilnost a nemám s ní problémy," dodal Portugalec.

Žádný alkohol a pokuty

Ten Hag se ovšem nezaměřil jen na opozdilce, záleží mu také na životosprávě jeho svěřenců. Zakázal například alkohol v týdnech, kdy Manchester čeká nějaký zápas. To v praxi znamená pro hráče povinnou abstinenci odteď až do konce sezony příští rok v květnu, jen s velmi drobnými přestávkami.

Dalším krokem bude pravidelné vážení, aby se hráči udržovali v kondici. Tomu se nevyhne nikdo, ani největší hvězdy. Pokud se někdo vychýlí z požadovaných hodnot, čeká ho znovu pokuta. Navíc realizační tým hráčům doporučil zbavit se soukromých kuchařů a spoléhat pouze na jídlo z klubové kantýny.

Hráči zkrátka musí mít tým na prvním místě, před osobními zájmy. S tím souvisí i vynášení informací z kabiny, na které je nový trenér Manchesteru obzvláště háklivý.

"Podporujeme jeho vizi. Je to jednoduché, protože je zřejmé, co po nás chce. Má jasné myšlenky, jasná pravidla a my se jich musíme držet," dodal Fernandes.

Co je s Ronaldem

Zatímco on se spoluhráči hltá těžké tréninky v Thajsku, Ronaldo je stále pryč. Oficiálně z rodinných důvodů. I přesto Ten Hag ujistil média, že se sedmatřicetiletým útočníkem počítá.

"Jsem přesvědčený, že je velmi nepravděpodobné, aby Ronaldo odehrál za United ještě nějaký zápas," uvedl ovšem reportér The Sun Piers Morgan, který je dlouholetým kamarádem portugalské hvězdy. Minulý týden spolu údajně byli Morgan a Ronaldo v častém kontaktu.

"Podle mě už je myšlenkami jinde. Neřekl to naplno, ale jeho ambice jsou jinde než ambice současného Manchesteru," dodal.

Podle Morgana jsou hlavními důvody Ronaldova odchodu věk a vidina blížícího se konce kariéry. "Podle mě cítí, že United nemají takové ambice jako on. Když vidí posily, jaké do Manchesteru přichází, nebo zápal, s jakým hráli v minulé sezoně, a letos navíc nebudou hrát Ligu mistrů… Pokud se blížíte ke konci kariéry, chcete vyhrávat velké trofeje," myslí si reportér.

Podle něj Ronaldo nakonec skončí v jiném klubu. Dřívější spekulace o Bayernu Mnichov a Chelsea nyní předběhl možný návrat do Španělska - konkrétně do Atlética Madrid - nebo zájem z Blízkého východu. Dlouholetý fanoušek Arsenalu Morgan si ovšem přeje něco jiného. "Můžu další příznivce Gunners ujistit, že dělám vše, co je v mé moci, aby Ronaldo přišel do Arsenalu. Připomínám, že jako osmnáctiletý k tomu měl opravdu blízko," uzavřel s nadsázkou.