Nechutné scény v Manchesteru. Fanoušci se drsně servali, soupeře mlátili i košem

K nechutným scénám došlo před dnešním utkáním anglické fotbalové ligy mezi Manchesterem United a Leedsem. Fanoušci obou celků se totiž v ulicích servali.

Do ochozů anglických stadionů mohou po 17 měsících covidových omezení fanoušci naplno, někteří se ale zjevně nemohli dočkat začátku nové sezony i z jiných důvodů. Příznivci Manchesteru United a Leedsu se vybíjeli ve rvačce, na záběrech je vidět i to, jak mlátí protivníky odpadkovým košem, židlí z nedaleké kavárny či pěstmi do hlavy.

"Byla to pořádná bitka. Musel jsem běžet a zamknout dveře. Drželi jsme zákazníky raději uvnitř," citoval britský deník The Sun pracovníka kavárny Caffé Nero, před kterou se násilné scény odehrály.

Manchesterská policie incidenty potvrdila a podle mluvčího monitorovala, k žádnému zatčení ale nakonec nesáhla.