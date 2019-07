Nečekaný zvrat. Bale hrál zase za Real, i když jeho manažer označil Zidana za ostudu

před 1 hodinou

Gareth Bale přijímá gratulaci ke své trefě do sítě Arsenalu | Foto: Reuters

Velšský útočník Gareth Bale se navzdory roztržce mezi svým agentem a trenérem Zinédinem Zidanem vrátil do sestavy Realu Madrid. Třicetiletý fotbalista, kterého se španělský celek chce zbavit, dokonce jedním gólem přispěl v přípravném utkání ve Washingtonu k výhře 3:2 po penaltovém rozstřelu nad Arsenalem.

Bale první utkání na americkém turné, které Real prohrál 1:3 s Bayernem Mnichov, vynechal. Zidane poté prohlásil, že nenastoupil kvůli tomu, že mu klub hledá nové angažmá. Francouzský mistr světa i Evropy přidal, že odchod z Realu je nejlepším řešením pro klub i pro hráče.

Na to ostře zareagoval Baleův agent Jonathan Barnett. "Je ostudné, když Zidane takhle mluví o někom, kdo toho pro Real tolik udělal. Pokud Gareth odejde z Madridu, tak pouze tehdy, až to bude v jeho nejlepším zájmu. A rozhodně to nebude kvůli Zidanovu postrkování," prohlásil.

Bale přišel do Madridu v roce 2013 z Tottenhamu za tehdy rekordní částku 100 milionů eur. V dresu "Bílého baletu" odehrál 231 zápasů, dal 102 branek, přidal 65 přihrávek a čtyřikrát za sebou s klubem vyhrál Ligu mistrů.

V uplynulé sezoně, která byla po odchodu hvězdného Cristiana Ronalda pro Real jednou z nejhorších v historii, se nedokázal prosadit do základní sestavy.

Také zápas proti Arsenalu zahájil na lavičce a nastoupil až po přestávce za nepříznivého stavu 0:2. V 56. minutě však z dorážky snížil na 1:2 a tři minuty nato vyrovnal Marco Asensio, který si však krátce poté poranil koleno, s přetrženým vazem musí na operaci a bude mimo hru několik měsíců.

V rozstřelu sice Bale penaltu neproměnil, ale Real přesto dokonal obrat a vyhrál ho 3:2.

"Dneska hrál, protože chtěl být s námi a chtěl nastoupit. To před tím nechtěl," připomněl Zidane situaci před utkáním s Bayernem. "O tom, že bude hrát, jsem rozhodl já. Hrál dobře a uvidíme, co bude dál. Nic se nezměnilo, všichni situaci znáte," přidal francouzský kouč.