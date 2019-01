Na soustředění nejedeš. Slovenský talent nepustili rodiče do Turecka, báli se o něj

před 1 hodinou

Z poněkud kuriózního důvodu neodcestoval talentovaný slovenský fotbalista David Strelec se Slovanem Bratislava na herní soustředění. Do Turecka, kam slavný klub zamířil, nepustili sedmnáctiletého útočníka rodiče. Báli se o něho.

Bylo to pro všechny pořádné překvapení. Těsně před nedělním odletem do Beleku přišel Strelec za vedením klubu a oznámil mu, že do Turecka na klíčové soustředění před jarní částí sezony necestuje.

"Říkal nám, že ho nepustí rodiče, že se o něho bojí," prozradil viceprezident klubu Ivan Kmotrík mladší pro deník Šport24.sk. "Vzhledem k tomu, že mu ještě nebylo osmnáct let, jsme museli tuto skutečnost akceptovat," pokrčil rameny.

Šéfové "belasých" se snažili rozhodnutí změnit, ale nepodařilo se jim to. Důvodem strachu Strelcových rodičů přitom není bezpečnostní situace v Turecku, ale počasí. "Pošlu vám video ze soboty, jak to vypadalo na letišti v Antalyi, kde úřadovalo tornádo. A teď se ptám: vy byste pustili svoje dítě do takového nebezpečí?" argumentoval hráčův otec Milan, sám bývalý fotbalista. "Kluk se jednoduše lekl," dodal.

Podívejte se, jak Antalyi zasáhlo tornádo:

Podle spekulací slovenských médií však nemusí být klimatické podmínky tím jediným, co Strelcovy vedlo k tomu, že útočník na soustředění neletěl. O nadějného hráče, jenž svým talentem bývá přirovnávám k Peteru Dubovskému, bývalé hvězdě Realu Madrid, se totiž zajímá řada zahraničních klubů. A jednání o nové smlouvě se Slovanem zatím nikam nedospěla… Že by si tedy chtěl hráč vytrucovat odchod?

"Přestože má David platnou dlouhodobou smlouvu, proběhla už jednání s jeho rodiči a agentem o novém, vylepšeném kontraktu. Rodiče chtěli, aby dostával mnohem víc prostoru, a přitom rozhodnou, že David neodcestuje na herní část zimní přípravy, která je z pohledu pobytu hráče na trávníku tou nejdůležitější. V této fázi mají všichni hráči možnost zabojovat o své místo v sestavě," nechápal Kmotrík s tím, že místo přípravy s A-týmem na kvalitních hřištích v Turecku bude Strelec trénovat se starším dorostem v domácích podmínkách, které nejsou příliš příznivé.

Na hráčova otce tím ale moc nezapůsobil. "Ve Slovanu musí sami vědět, co v něm je a jestli dostane víc šancí. Potom se můžeme bavit o nové smlouvě," prohlásil Milan Strelec, jehož syn si na podzim odbyl debut v nejvyšší slovenské soutěži a dočkal se i premiérové trefy.