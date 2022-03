Odpovídat Zemanovi? Jděte. Mourinho sarkasticky odmítl kritiku od českého kouče

Fotbalový trenér italského klubu AS Řím José Mourinho před nedělním derby s Laziem sarkasticky reagoval na kritiku od českého kouče Zdeňka Zemana.

Čtyřiasedmdesátiletý Zeman, který v minulosti trénoval Lazio i AS a momentálně sedí na lavičce Foggia ve třetí italské lize, považuje za favorita derby Lazio, a to i kvůli trenérům.

"Sarri si vede lépe, dal Laziu tvář," poukázal Zeman pro deník Corriere dello Sport na práci Maurizia Sarriho, který do Lazia nastoupil v aktuálním ročníku po angažmá v Chelsea a Juventusu.

"Mourinho zatím nenaplnil očekávání. Ne co se týče komunikace, ale v samotné kvalitě fotbalu," pokračoval pak na adresu Josého Mourinha, jenž do AS přišel z anglického Tottenhamu. "Řím pořád neví, co chce vlastně hrát, zatímco Lazio už je se svým stylem srovnanější."

Lazio je po 29 zápasech nejvyšší italské ligy na pátém místě tabulky. AS je sedmé, ale na městského rivala ztrácí jediný bod. Oba kluby odehrají ještě devět zápasů a doufají, že proniknou do evropských pohárů.

Proto je nedělní derby, které začíná v 18:00, tak důležité.

Mourinho, jenž vede AS první rok a má za sebou řadu úspěchů, reagoval na tiskové konferenci na Zemanova slova s notnou dávkou sarkasmu.

"Vážně čekáte, že trenér, který vyhrál 25 trofejí, odpoví někomu, kdo dvakrát vyhrál Serii B?" připomněl novinářům 59letý Portugalec, že Zeman má "jen" dva tituly z druhé italské soutěže.

"Pokud bych měl reagovat na Giovanniho Trapattoniho nebo Fabia Capella, tak klidně, ale Zeman… jděte. To prostě nemůžu," dodal Mourinho.