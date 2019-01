Mourinho po konci v United: Nerozumíte mi. Příště si rozmyslím, do jakého klubu půjdu

před 40 minutami

Fotbalový kouč José Mourinho se opět vrátil ke svému vyhazovu z Manchesteru United. V televizní show se dokonce pustil do svých trenérských kolegů Antonia Conteho, Jürgena Kloppa a Pepa Guardioly.

Vše začalo tím, když se nedávno do Josého Mourinha po jeho odchodu z Manchesteru United opřel s kritikou bývalý hráč Red devils Gary Neville, který strávil v klubu celou kariéru. "Nezná mou filozofii," procedil mezi zuby Mourinho jako reakci."Moje filozofie vždycky záleží na podmínkách, které mám v klubu," pokračoval ve své myšlence.

"Taky by se mi líbilo mít v klubu takové podmínky jako mají Jürgen a Pep," přidal štulec směrem k trenéru Liverpoolu Kloppovi a šéfovi ManCity Guardiolovi v pořadu televize beIN.

Mourinho skončil na Old Trafford na začátku prosince. Týmu se pod jeho vedením nedařilo a potácel se až za nejlepší pětkou Premier League. Novým trenérem se stal Nor Ole Gunnar Solskjaer, pod kterým Rudí ďáblové drží sérii šesti výher v šesti zápasech.

"Podívejte se na tým Liverpoolu. Kolik hráčů tam bylo před příchodem Jürgena? Jen pár. A když se Pepovi nezdáli čtyři stopeři, které měl k dispozici, tak si prostě v následujícím přestupovém okně koupil jiné čtyři, které chtěl on. Koupil si Claudia Brava, ale nebyl s ním spokojený. Tak si další sezonu přivedl Edersona," poukázal portugalský svéráz na to, že v United neměl dostatek pravomocí k tomu, aby si mohl tým postavit podle svého.

To Mourinhovi nestačilo a směrem ke Kloppovi si ještě přisadil. "Jürgen je v Liverpoolu už tři a půl roku a nevyhrál vůbec nic. Žádnou trofej. Pořád má ale důvěru, podmínky i sebevědomí, aby pokračoval. Tuto sezonu se mu to pravděpodobně povede. Bude to ale poprvé za tři a půl roku," připomněl historii německého trenéra na lavičce Reds.

Mourinho s United v probíhajícím ročníku prožil nejhorší start klubu do sezony za posledních 28 let. Přesto cítí vzhledem k nedostatečným kompetencím křivdu.

"Ve své další práci už nebudu vyjednávat se žádným dalším klubem, aniž bych přesně věděl, co klub chce, co mi nabídne za podmínky a jaké budou jeho cíle. Dobře si to rozmyslím," dodal.

Známému stratégovi se nelíbí ani to, že je považován za velmi defenzivně laděného trenéra. "Tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou. Ale tohle není pravda. Chelsea v letech 2004 a 2006 byl fenomenální tým s extrémně atraktivním fotbalem, ale i vynikající defenzivou," připomněl.

"Nebo když si lidé vybaví ten památný zápas Interu na Barceloně, řeknou, že to byl bezchybný defenzivní fotbal, zaparkovaný autobus. Ale už neřeknou, že v prvním zápase jsme porazili Barcelonu 3:1," vybavil si další z mnoha úspěchů svých týmů.

"Do pozice, že budeme moct v deseti bránit proti nejlepšímu týmu planety, jsme se dostali díky třem gólům doma," vyzdvihl muž, který slavil mistrovské tituly v Anglii, Španělsku, Itálii i Portugalsku.

Podobně hodnotil i své druhé působení v Chelsea. "Když jsem podruhé přišel do Chelsea, vyhráli jsme titul, i když jsme neměli nejlepší tým v lize. Pokud chcete vyhrát a nemáte nejlepší mužstvo, musíte se chovat strategičtěji. I pod Contem byla Chelsea hodně defenzivní tým zaměřený na protiútoky. Vyhráli díky skvělé strategii. Jenže protože šlo o Antonia, a ne o mě, nikdo to nezmínil."

Přestože v Mourinhovi zůstala po působení v United hořkost, truchlit určitě nemusí. Manchester mu musí podle smlouvy jako odstupné vyplatit 18 milionů liber (522 milionů korun). Pikantní je i účet za bydlení věhlasného trenéra. Ten téměř tři roky pobýval v luxusním apartmánu hotelu Lowry nedaleko Old Trafford a nechal za sebou útratu přes 600 tisíc liber (17,4 milionu korun).