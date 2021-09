Miláček zlomil fanouškům West Hamu srdce. Hořký zkrat v závěru otevřel dveře Součkovi

Rozbouřený London Stadium zchladil v duelu West Hamu s Manchesterem United miláček tribun. Jesse Lingard učaroval na jaře fanouškům Hammers, v neděli se už ale vrátil jako soupeř a rozhodl vzájemný zápas.

Po vynikajícím půlroce v Londýně se snaží Lingard vybudovat si v Manchesteru United pozici v základní sestavě. Nejvíce na sebe ale zatím upozornil strašidelnou chybou v zápase Ligy mistrů proti Young Boys Bern, po které rudí ďáblové dostali rozhodující branku.

Lingard ovšem ukázal silnou osobnost a vrátil se hned o víkendu gólem, který přisoudil vítězství Manchesteru 2:1. Po zápase se záložník zdržel na hřišti v družném hovoru s trenérem Davidem Moyesem.

"Smál jsem se, ale hlavně jsem ho chválil za to, jak se vzpamatoval ze své chyby, ta stála Manchester body v Lize mistrů. Fotbal vám ale vždycky dá druhou šanci," prozradil téma rozhovoru Moyes.

Vrátil se ale také k působení Lingarda v Londýně. "Jesse dostal i ve West Hamu druhou šanci a byl skvělý. Budeme vždycky rádi za to, co pro nás udělal. Bylo by ale lepší, kdyby se proti nám netrefil," dodal.

Gól rozčeřil i vody na sociálních sítích. Lingarda si fanoušci v Londýně rychle zamilovali a teď přijel jako soupeř. "Jesse nás pronásleduje," napsal po gólu anglického záložníka fanouškovský server Hammers News. "Zlomil mi srdce," přidal se jeden z fanoušků na twitteru. Další příznivci se na sociálních sítích pozastavovali nad tím, proč Lingarda West Ham nedokázal přivést v letním přestupovém okně.

Zápas přitom pro West Ham začal dobře. Do vedení domácí poslal do vedení Said Benrahma a v obraně se jim podařilo eliminovat hvězdného Cristiana Ronalda.

Vynikající práci v tomto směru odváděl Vladimír Coufal, kterému se dařilo portugalského útočníka úspěšně bránit. "V obraně byl spolehlivý a směrem dopředu to od něj byl dobrý zápas," chválil českého obránce server Football.london.

Nakonec se ovšem Ronaldo přece jen přes obranu domácích prosadil po centru ze strany. Ve druhém poločase pak Coufal několikrát přišel o míč. "Na to od něj nejsme zvyklí," hodnotili dál novináři Football.london.

West Ham i přes pozdní Lingardův gól mohl brát body, střídající nejzkušenější hráč týmu Mark Noble ale neproměnil v poslední minutě zápasu penaltu. Přitom trenér Moyes jej poslal na hřiště pouze proto, aby ji mohl zahrát.

"Měli jsme ale šanci vyrovnat, tu jsme promarnili," konstatoval po zápase. "Zeptal jsem se ho, jestli ho můžu poslat na penaltu. Je to jeden z nejlepších zahrávačů penalt, jakého máme," vysvětlil.

"Jako trenér musíte dělat velká rozhodnutí. Někdy se vám to povede, jindy ne. Proběhlo mi hlavou, že máme na lavičce vynikajícího střelce penalt. Pokud bych na hřiště neposlal Noblea, kopal by penaltu Declan Rice," sdělil.

Moyes naznačil, že West Ham se bude muset poohlédnout po dalších hráčích, kteří jsou spolehliví v zahrávání penalt. Jedno jméno se přímo nabízí. Tomáš Souček byl pravidelným exekutorem pokutových kopů ve Slavii a vynikal naprostou precizností a ledovým klidem.

"Potřebujeme někoho takového. Nemusí to být někdo, kdo je rozeným střelcem. Penalty je poměrně jednoduché natrénovat. Na druhou stranu De Gea za svou kariéru chytil přes 40 penalt," připomněl Moyes statistiku brankáře, který vynikajícím zákrokem vychytal Noblea.

Souček za svůj výkon dostal v zápase známku sedm. "Střed hřiště opanoval. Dokázal sbírat míče a rychle je dostávat do útoku, byl užitečný na obou stranách hřiště, jako vždycky," chválil Football.london.