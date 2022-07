Mané a De Ligt skórovali v přípravě hned při debutu za Bayern

Pohonné hmoty v Česku od minulého týdne opět zlevnily. Litr Naturalu 95 se nyní prodává u čerpacích stanic v průměru za 46,91 Kč, před týdnem byl o 69 haléřů dražší. O 63 haléřů na litru zlevnila také nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 47,14 Kč.

Nejlevnější paliva nyní natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr benzinu v průměru za 46,26 Kč. Naftu tam prodávají průměrně za 46,58 Kč. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 47,89 Kč. Nafta se tam tankuje za 48,11 Kč za litr. Podle analytiků bude cena pohonných hmot dále klesat, případně stagnovat.

Navzdory poklesu jsou pohonné hmoty v Česku stále výrazně dražší než před rokem. Tehdy zaplatili řidiči za benzin o 13,23 koruny na litru méně, za naftu pak o 15,55 Kč na litru méně. "Pro řidiče je výborné, že prudce klesají velkoobchodní marže na evropském trhu, a to především u benzinu. Vývoj v nejbližším týdnu bude proto pro řidiče příznivý. Do konce července by průměrné ceny mohly poklesnout o dalších 30 až 60 haléřů za litr. Benzin zlevní více," řekl analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.