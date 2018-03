Manchester United uhájil díky velkému obratu na hřišti Crystalu Palace druhou příčku

AKTUALIZOVÁNO před 5 hodinami

Romelu Lukaku z Manchesteru United slaví gól do sítě Crystalu Palace. | Foto: Reuters

Fotbalisté Manchesteru United prohrávali v dohrávce 29. kola anglické ligy na hřišti Crystalu Palace na začátku druhé půle 0:2, ale třemi góly dokázali strhnout zápas na svou stranu a udržet druhé místo v tabulce.

Londýn - Manchester United otočil v anglické fotbalové lize zápas na hřišti Crystalu Palace z 0:2 na konečných 3:2 a udržel druhé místo v tabulce. O vítězství favorita rozhodl v nastaveném čase parádní střelou z dálky Nemanja Matič. Svěřenci Josého Mourinha po 29. kole dál ztrácejí 16 bodů na vedoucí Manchester City a mají dvoubodový náskok před třetím Liverpoolem.

Crystal Palace ještě nikdy Manchester United v Premier League neporazil a nepovedlo se mu to ani na osmnáctý pokus, i když utkání rozehrál výborně. V 11. minutě šel tým kouče Roye Hodgsona do vedení, poté co se střela Androse Townsenda otřela o jednoho z hostujících hráčů a zapadla k tyči. Ihned po přestávce zvýšil obránce Patrick van Aanholt, který po úniku překonal Davida de Geu střelou k bližší tyči.

Londýnský tým si vylepšil bídnou střeleckou bilanci v zápasech s Manchesterem United, kterému dal v předchozích 17 duelech dohromady jen pět branek. Vyhrát však Crystalu Palace opět nebylo souzeno. V 55. minutě snížil hlavičkou Chris Smalling. O vyrovnání se postaral Romelu Lukaku a v závěru dokonal obrat svou první ligovou brankou za "Rudé ďábly" Matič.

Crystal Palace nevyhrál v lize už pošesté za sebou a spadl na sestupovou 18. příčku.

Anglická fotbalová liga - 29. kolo:

Crystal Palace - Manchester United 2:3 (11. Townsend, 48. Van Aanholt - 55. Smalling, 76. Lukaku, 90.+1 Matič).