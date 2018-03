Dybala v nastavení rozhodl o výhře Juventusu na hřišti Lazia

AKTUALIZOVÁNO před 4 hodinami

Řím - Fotbalisté Neapole prohráli v 27. kole italské ligy 2:4 s AS Řím 2:4, za který se do hry nedostal český útočník Patrik Schick. Neapol nebodovala poprvé po 11 zápasech a musí se obávat o pozici v čele tabulky. Argentinský útočník Paulo Dybala totiž rozhodl ve třetí minutě nastavení o výhře Juventusu Turín 1:0 na hřišti Lazia Řím. Na vedoucí Neapol tak "Stará dáma" po desátém vítězství v řadě ztrácí jeden bod a má zápas k dobru.

Neapol se do vedení proti AS Řím dostala už v šesté minutě. Po Ruiově přihrávce z levé strany přesně zakončil Insigne. Už po minutě ale hosté srovnali, po zaváhání domácích ve středu hřiště Nainggolan vyslal do úniku Ündera, jehož tečovaný pokus skončil za zády gólmana Reiny. Turecký útočník se v posledních šesti soutěžních duelech podílel na sedmi gólech: kromě šesti vstřelených na jeden přihrál.

V 26. minutě hosté dokonali obrat, poté co se po Florenziho centru hlavou trefil bosenský kanonýr Džeko. Neapol po změně stran přidala a byla mnohem aktivnější v ofenzivě, blízko brance byli Callejón, jehož pokus orazítkoval tyč, nebo Insigne, který technickou střelou jen těsně minul.

Chvíli poté ale definitivně rozhodl Džeko, který střelou zpoza vápna nedal Reinovi šanci. Zaznamenal tak minimálně 50 branek ve třech elitních soutěžích: 66 v bundeslize, 50 v anglické Premier League a stejný počet v Serii A. Vzápětí měl sice velkou šanci Insigne, poté ale přidali Římané čtvrtou branku. Rui zaváhal při obranném zákroku, k balonu se dostal Perotti a chladnokrevně zakončil.

V závěru jen zkorigoval stav povedenou střelou Mertens. Za Neapol odehrál poslední čtvrthodinu zotavený Arkadiusz Milik, který odehrál první minuty od 23. září.

Utkání Lazia s Juventusem bylo poměrně skoupé na větší příležitosti. Za hosty neuspěl v prvním poločase Mandžukič ani Khedira, na druhé straně hlavičkoval jen doprostřed branky Milinkovič-Savič a nenadělal gólmanu Buffonovi problémy. Uznán nebyl ani vlastní gól domácího Lukakua, kterému předcházel faul.

Zlomový okamžik nastal až v samém závěru. Po Ruganiho přihrávce udržel i přes nátlak míč Dybala a vleže překonal gólmana Strakoshu. Argentinec zaznamenal první ligovou trefu od 30. prosince, celkově pak 15. v sezoně.

Spal Ferrara poprvé v sezoně vyhrál dva zápasy po sobě. Po vítězství 3:2 na hřišti Crotone v minulém kole dnes porazil 1:0 Boloňu, za kterou nenastoupil Ladislav Krejčí.

Italská fotbalová liga - 27. kolo:

Spal Ferrara - Boloňa 1:0 (48. Grassi), Lazio Řím - Juventus Turín 0:1 (90.+3 Dybala), Neapol - AS Řím 2:4 (6. Insigne, 90.+2 Mertens - 26. a 73. Džeko, 7. Ünder, 79. Perotti).