Manchester United je komerční klub, varuje Van Gaal krajana Ten Haga

Trenér Louis van Gaal varoval Erika ten Haga z Ajaxu před angažmá v Manchesteru United. Podle sedmdesátiletého kouče by měl dát přednost klubu, u kterého je na prvním místě fotbal a ne komerční zájmy.

Van Gaal vedl United v letech 2014 až 2016 a jednou s ním vyhrál Anglický pohár. Poté byl odvolán a nahradil ho José Mourinho. Ani portugalský trenér však nedokázal navázat na úspěchy z minulosti a po něm se to nepodařilo ani Olemu Gunnaru Solskjaerovi.

Na lavičku si stoupnul jako dočasný kouč Ralf Rangnick, kterého by podle médií měl po sezoně nahradit právě Ten Hag. "Je to skvělý trenér a Manchester United to samozřejmě ví," řekl Van Gaal.

"Ale Manchester United je komerční klub a to je pro trenéra vždycky těžké. Myslím, že by pro něj bylo lepší, kdyby si vybral klub, u kterého je na prvním místě fotbal," přidal trenér nizozemské reprezentace.

Dvaapadesátiletý Ten Hag, o nějž v minulosti měla zájem i pražská Sparta, vede Ajax od sezony 2017/2018. S klubem získal dva tituly a v roce 2019 s ním postoupil do semifinále Ligy mistrů.