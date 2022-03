Jsme fotbalová země, hlásí Kanada. Před lety schytala výprask od Čechů, teď je na MS

Kanadští fotbalisté postoupili po 36 letech na mistrovství světa. Jejich kouč John Herdman v euforii prohlásil, že ze severského státu může být fotbalová velmoc. Má se kanadský hokej bát o výsadní postavení v zemi?

V roce 2003 v Teplicích rozebrali čeští fotbalisté Kanadu 5:1. Nešlo o žádné překvapení, neboť podle světového žebříčku patřili mezi deset nejlepších zemí planety, zatímco jejich soupeř se sotva vešel do první stovky.

Nyní, o necelých dvacet let později, je všechno jinak. Češi jsou v žebříčku jednatřicátí a Kanada za nimi zaostává jen o dvě příčky.

Navíc si na rozdíl od Čechů zahraje na konci roku na světovém šampionátu v Kataru. Z kvalifikace postoupila suverénním způsobem. Ve 13 kláních (jedno ji ještě čeká) osmkrát zvítězila a jen jednou prohrála.

Rozhodující krok udělala v neděli proti Jamajce. Na domácím stadionu BMO Field v Torontu vyhrála před téměř 30 tisíci diváky vysoko 4:0.

"Myslím, že naše země v nás nikdy nevěřila. Nedali jsme totiž lidem nic, o co by to mohli opřít. Teď už ale věří," prohlásil po postupu anglický kouč Kanady John Herdman. "Myslím, že z nás může být velmoc. Nastal čas."

Kanada mohla stvrdit postup už v pátek v Kostarice, ale i kvůli brzké červené kartě prohrála 0:1. Herdmanovi to však nevadilo, dokonce si rád počkal na domácí zápas proti Jamajce: "Jsem moc spokojený, takhle to mělo dopadnout. Už vím, proč nás fotbaloví bohové nenechali v Kostarice skórovat. Bylo to kvůli dnešku," komentoval jednoznačné vítězství.

Kanadští fotbalisté jsou na mistrovství světa po dlouhých 36 letech. Dosud si ho zahráli jen v roce 1986 v Mexiku, kde ale ve třech utkáních nevstřelili jediný gól a skončili už ve skupině.

Poté dlouho paběrkovali. Ve světovém žebříčku, který FIFA spustila na začátku 90. let, se zpravidla pohybovali ve druhé padesátce. Párkrát dokonce sklouzli mimo elitní stovku, vůbec nejhůř jim bylo v roce 2014, kdy jim v jednu chvíli patřila 122. příčka.

Nyní jsou na tom nejlépe v historii.

"Jsme fotbalová země," myslí si Herdman. "Máme kluka (Alphonsa Daviese, pozn. red.), který vyhrál finále Ligy mistrů. Naši reprezentanti hrají po celé Evropě, další talenti jsou na cestě. Teď jsme postoupili na mistrovství světa. Máme právo se nazývat fotbalovou zemí."

Herdman velí velmi různorodé partě. Ani ne z poloviny ji tvoří fotbalisté ze severoamerické MLS. Zbytek hraje různě po Evropě. Zřejmě největší hvězdou je útočník Jonathan David, jenž nastupuje za francouzské Lille a na trhu má podobnou hodnotu jako český záložník Tomáš Souček z anglického West Hamu.

Hvězd navíc může v dohledné době přibývat.

Ačkoliv Kanada je ve světě proslulá především ledním hokejem, její fotbal má stále pevnější základy. Aktivně ho hraje téměř milion Kanaďanů. Oproti tomu hokej, který je náročnější na infrastrukturu a více zatěžuje peněženky rodičů, má "jen" asi 600 tisíc registrovaných hráčů.

Pokud jde o sledování, hokej podle průzkumu stanice Sportsnet z roku 2017 stále vede. Čtyřicet procent Kanaďanů se nejvíc dívá právě na něj. Fotbal je se sedmi procenty až na čtvrtém místě za americkým fotbalem a baseballem.

Je zde ale patrný generační rozdíl. Dvanáct procent mileniálů se nejčastěji kouká na fotbal, takže je u nich na druhém místě za hokejem, který si drží zhruba čtyřicet procent napříč všemi generacemi.

Nedávno kanadskému fotbalu pomohla reprezentace žen, která vyhrála zlato na olympiádě v Tokiu, teď se globálním úspěchem přidávají muži. Dalším fotbalovým milníkem severské země bude mistrovství světa 2026, které Kanada hostí spolu se Spojenými státy a Mexikem. Nejdřív se ale Kanaďané ukáží v Kataru.