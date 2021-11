Mám toho dost, soptil Klopp. S Artetou se málem porvali, šarvátce zabránili asistenti

V souboji Liverpoolu s Arsenalem ve fotbalové Premier League došlo málem k potyčce mezi hvězdnými trenéry Jürgenem Kloppem a Mikelem Artetou. Rozhodčí oba dva rychle uklidnil žlutou kartou.

V utkání čtvrtého s pátým týmem tabulky to pořádně jiskřilo už po půlhodině hry, kdy ještě na Anfieldu panoval nerozhodný stav. Arsenal přestál dvě velké šance. Následoval vzdušný souboj Sadia Maného a Takehira Tomiyasua, po kterém obránce londýnského týmu zůstal ležet na trávníku.

Oba trenéři vystartovali jako čertíci z krabičky a museli je držet jejich asistenti, aby se do sebe v technické zóně nepustili fyzicky. Mezitím si obě lavičky na několik metrů vyměnily názory.

"Snažil se bránit svůj tým, já svůj. Pro mě tohle všechno zůstává na hřišti a podobné incidenty jsou součástí toho, že chceme jít za vítězstvím," dodal Arteta. Tomu se nelíbil Maného zákrok, a tak se rozhodl své hráče hlasitě bránit.

Zatímco Arteta hodnotil situaci po zápase s nadhledem, Kloppovi vychladnutí trvalo o něco déle.

Podle něj chtěla lavička Arsenalu ostrou reakcí na souboj dostat pod tlak rozhodčího Michaela Olivera, aby udělil žlutou kartu Manému. Ten by si po zbytek zápasu musel dávat větší pozor v soubojích a Liverpoolu by se tak otupila jedna z útočných zbraní.

Paradoxně to byli pouze oba trenéři, kdo po incidentu dostal žlutou kartu. Manému byl odpískán faul, ale bez dalšího napomínání.

"Mám toho dost. Byla to úplně jednoduchá situace, dva hráči ve výskoku. Klasický hlavičkový souboj. Nic víc, ale lavička Arsenalu chtěla žlutou. 'Co za to chcete dát?' reagoval jsem na ně. Nebyl tam ani faul. Všichni jdou po Sadiovi," durdil se německý trenér.

"Nic to nebylo. Atlético se také snažilo, aby dostal žlutou. Šli po něm, a tak jsem ho musel stáhnout ze hřiště. To prostě není správně," vracel se Klopp k utkání Reds v Lize mistrů. Liverpool nakonec zvítězil 4:0 a ukončil desetizápasovou šňůru Arsenalu bez prohry. Mané se na vítězství podílel gólem a asistencí.

Expert televize Sky Sports Jamie Carragher kritizoval Artetovu reakci, která podle něj byla přehnaná a z vybičovaných emocí těžil domácí Liverpool, který následně zápas ovládl. "Myslím, že to zpětně bude hodnotit jako chybu. Pokud by to udělal hráč, dostal by od trenéra v poločase přednášku, že hru zbytečně vyhecoval," řekl bývalý hráč Liverpoolu, který za Reds odehrál přes 500 zápasů.

Po zápase Liverpool poskočil zpět na třetí příčku před West Ham, kanonýři zůstávají pátí se ztrátou pouhých tří bodů na místa zajišťující účast v Lize mistrů.