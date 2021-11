Souček a spol. čelí tvrdé kritice. Hlavně nebláznit, varuje Moyes Křetínského

West Ham se vzpamatovává ze sobotní porážky na hřišti Wolverhamptonu. Po dlouhé sérii skvělých výkonů přišlo na Molineux rozčarování a vystřízlivění. Svěřencům Davida Moyese chyběla jiskra, zahráli bídně, byli neškodní a londýnská média je po zásluze nešetří. Schytal to i Tomáš Souček.

Nelichotivé slovo "poor" dominuje v ohlasech na porážku 0:1, kterou domácím Vlkům po skvostné spolupráci s maličkým rychlonožkou Danielem Podencem vystřelil mexický snajpr Raúl Jiménez.

Za bídný či dokonce ubohý označují výkon Hammers jak fanoušci, tak média, a z euforie, která východní Londýn zaplavila po vítězství nad Liverpoolem a posunu na třetí místo tabulky, mnoho nezbylo.

Sebevědomí je v proměnlivé a vyrovnané Premier League nesmírně křehké, a tak zatímco před reprezentační přestávkou zněla z úst záložníka Pabla Fornalse slova o odvážném snu, v němž se odehrává útok na mistrovský titul, nyní Kladiváři při pádu z výšin pocítili, jak tvrdá je zem.

"Ještě nejsme jako tým na takové úrovni, abychom splňovali ty nejvyšší standardy každý zápas v sezoně," otevřeně popisuje určitou ztrátu víry po sobotním fiasku manažer David Moyes.

Zklamali ho takřka všechny největší opory. Od tentokrát bezradného lídra Declana Rice přes neviditelného střelce Michaila Antonia, lehce obehratelného levého beka Aarona Creswella až po brzy vystřídaného Fornalse.

Žádné ódy se pochopitelně nepějí ani na Součka, který odehrál kompletních 90 minut, ovšem zapadl do šedého průměru.

Evening Standard jej dokonce společně s Antoniem vypíchl do titulku, k pochvale měl ale tentokrát londýnský list daleko. Výkony obou fotbalistů popsal jako "vyčichlé".

"Souček byl v pouhé roli pasažéra. Záloha je obvykle hnací silou West Hamu, tentokrát to ale vůbec neklapalo," píše se ve večerníku.

Podobně hodnotí českého reprezentanta i Football.London. "Stejně jako Rice marně bojoval se zálohou Wolves. Hra ho hodně míjela," přidává se web. Souček v obou médiích obdržel podprůměrnou známku pět.

Fanouškovskému blogu Claret and Hugh nevonělo, že dal Moyes Součkovi znovu o něco víc defenzivních úkolů. "Měl by si to rozmyslet a pouštět Čecha více kupředu. Hrát štít těsně nad stopery mu prostě příliš nesedí," zmiňuje.

Porážka po bezkrevném výkonu a konec vítězné série je pro Hammers výzvou, shodují se komentáře. To, jak na ni zareagují v dalších duelech, bude do jisté míry zrcadlit jejich skutečné ambice v tomto ročníku Premier League.

Po čtvrtečním duelu Evropské ligy na hřišti Rapidu Vídeň čekají West Ham hned tři ligové zápasy v jediném týdnu: venku Manchester City a doma Brighton a Chelsea.

Současně nabírají na obrátkách spekulace o tom, jak se Kladiváři budou chovat v zimě na přestupovém trhu. Zejména po příchodu českého miliardáře Daniela Křetínského do vlastnických struktur klubu.

Moyes se k případným investicím vyjádřil zdrženlivě.

"Věřím, že budeme utrácet moudře a účelně. Tenhle klub pár let zpátky utratil za hráče jmění a nefungovalo to. Hlavně nebláznit a neudělat něco, čeho bychom litovali," řekl skotský manažer už před zápasem proti Wolves.

V první fázi by před utrácením na přestupovém trhu dal přednost zkvalitnění zázemí. "Jsou věci, které mi přijdou důležitější. Nové sedačky na stadionu, snaha o vyšší návštěvnost. Možná nové vybavení v tréninkovém centru," prohlásil.

Moyes dále vyjádřil přesvědčení, že budou majitelé klubu jeho názoru naslouchat.

"Nebudu jim samozřejmě říkat, co mají dělat, na druhou stranu si myslím, že se dostávám do fáze, kdy si snad vyslechnou můj názor a mé myšlenky. Jsem si jistý, že ano," uvedl Moyes.

Krátké pětiminutové setkání s Křetínským si pochvaloval. "Bylo to příjemné, vím, že je to člověk, který miluje fotbal. Z toho, co jsem pochopil, to vypadá, že bude chtít dělat správné věci," dodal kouč Kladivářů.