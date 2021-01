Lampard rozházel peníze a neumí si poradit s hvězdami, už se mluví o jeho nástupci

Na lavičce londýnského velkoklubu si vylámali zuby věhlasní trenéři Antonio Conte a Maurizio Sarri, teď je v čele legenda Chelsea Frank Lampard. S trénováním má výrazně méně zkušeností, ale čelí stejně nesmlouvavému tlaku.

Vysmívaný Arsenal je nebezpečně blízko

Nejen fanoušci Blues po drahých letních nákupech čekali, že se Chelsea bude v sezoně rvát o přední příčky, v posledních týdnech se ale spíše propadá do šedivého středu tabulky a od vysmívaného Arsenalu ji dělí jen tři body.

V našlapané Premier League to sice současně znamená stejně velkou ztrátu na čtvrtou příčku zaručující Ligu mistrů, přesto v londýnském klubu mají důvod k nervozitě. Chelsea zvládla vyhrát jen jeden zápas z posledních pěti a ani na hřišti to zdaleka není to pravé ořechové.

Lampardovi přitom skvěle vyšla první sezona v roli hlavního trenéra. S omezenými možnostmi (kvůli embargu na přestupy) dokázal zajistit postupy do Ligy mistrů a postoupit do finále FA Cupu.

V létě pak přišly velké nákupy. Kai Havertz, Hakim Zijech, Timo Werner, Thiago Silva, Edouard Mendy. Chelsea utrácela násobně více než jakýkoliv jiný klub v Premier League.

S každým podpisem tlak na Lamparda rostl. Čtvrté místo bylo v minulé sezoně příjemným překvapením, teď je to nutnost. A cíle jsou rozhodně výš.

Hůř začal jen Mourinho

Jenže výsledky se zatím nedostavují a tým prožil velmi špatný prosinec. Z pěti zápasů vytěžil jen čtyři body. V lednu pak hned navázal prohrou 1:3 proti Manchesteru City. Soutěž je za polovinou a vytyčené cíle jsou dále než loni.

V tak špatné situaci se před Lampardem ocitl v éře miliardáře Romana Abramoviče jen José Mourinho při svém druhém působení. Všichni ostatní trenéři Chelsea na tom byli lépe. Takovou situaci pod Abramovičem nikdo neustál, všímá si The Guardian.

Pro extrémně drahé posily, jako jsou Werner, Havertz, Zijech, pak nedokáže Lampard najít na hřišti adekvátní uplatnění. Werner vystřídal čtyři různé pozice v sestavě, Havertz dokonce pět. Zatím bez viditelnějšího úspěchu či náznaku, kde by mohl být týmu nejplatnější.

Lampard navíc v drahými nákupy posíleném kádru opomíjí některé mladíky, kteří by měli být pro Chelsea nejen velkými přísliby do budoucna, ale také tahouny, jako například křídelník Callum Hudson-Odoi.

Dvacetiletý rychlík v uplynulých zápasech vždy patřil mezi nejlepší na hřišti v dresu Blues, přesto dál v základu dostávají přednost Christian Pulisic či Hakim Zijech, případně letní posila Timo Werner. Lampard Hudsona-Odoie chválí, ale v dosavadní sezoně mu dal prostor jen slabých 328 minut. Přesto stihl dát dva góly a připravit řadu gólových šancí pro své spoluhráče.

Není jen ve formě. Je to teď nejlepší křídelník Chelsea, glosuje tento případ server Fooball London. K tomu se přidávají informace, že hráči v kabině nejsou úplně spokojení. Ať už s herním vytížením, nebo se svou konkrétní rolí na hřišti.

Londýnem se mezitím už šíří zvěsti, že Chelsea má za Lamparda vyhlédnutou náhradu. Thomas Tuchel se zdá být ideální volbou. Nedávno propuštěný trenér PSG dobře zná z bundesligy krajany Kaie Havertze a Timo Wernera, navíc umí velmi dobře pracovat s mladými hráči, jako je právě Hudson-Odoi. Po angažmá v Paříži, kdy se musel popasovat s řadou hvězd včetně Neymara, ho pak jen tak nějaká osobnost v kabině nerozhodí.