Kultovní hrdina Coufal. Velebí ho i klubová legenda, West Ham prý Slavii okradl

Vladimír Coufal má na kontě tři zápasy v anglické Premier League. Odehrál všehny minuty, ještě neokusil porážku a nadšení z jeho výkonů roste. V sobotním duelu proti Manchesteru City patřil k nejlepším hráčům zápasu, ze hřiště dokázal vymazat hvězdného Raheema Sterlinga.

Vladimír Coufal blokuje kanonýra Sergia Agüera. Český obránce vkročil do Premier League skvěle. | Foto: Reuters

"Odvádí skvostnou práci," vychválil českého obránce Trevor Sinclair, někdejší anglický reprezentant.

Muž, který mezi lety 1998 a 2003 odehrál v dresu Claret and Blue 177 utkání a nastřílel 37 branek uvedl, že právě díky Coufalovi mohou Kladiváři hrát v novém systému. "Dokonale do něj zapadl," dodal bývalý útočník.

Neméně spokojení jsou i fanoušci. Celá řada z nich jmenovala Coufala za nejlepšího hráče West Hamu v těžkém duelu proti Guardiolově skvadře hvězd, z něhož Kladiváři vytěžili cenný bod.

Čech si připsal asistenci u branky Michaila Antonia, kterého ve vápně našel přesným centrem po přiťuknutí Tomáše Součka. To byl Coufalův ofenzivní bonus.

Výjimečnost jeho výkonu ale primárně spočívala v jiných aspektech.

Houževnatý ex-slávista zastínil všechny ostatní hráče na place počtem přerušení útoku soupeře. Šestkrát se o to podle oficiálních statistik aktivně pokusil a ve všech případech byl úspěšný. Taková bilance neměla konkurenci.

Dvakrát se mu povedlo míč odkopnout z nebezpečného prostoru před vlastní brankou a vyhrál osm z jedenácti osobních soubojů.

Server whoscored.com, který boduje jednotlivé fotbalisty pomocí algoritmu založeném na sledování více než dvou stovek různých statistik a zohledňujícím konkrétní přínos hráčů pro tým, i jejich negativní vliv, určil Coufala za nejlepšího hráče West Hamu se známkou 7,4.

Lepší byli jen dva hráči Citizens, Phil Foden se 7,7 a Joao Cancelo se 7,5.

I když se již uzdravil Coufalův konkurent na post pravého beka Ryan Fredericks, momentálně není žádných pochyb o tom, kdo bude na důležité pozici jedničkou.

"České eso je výrazně lepší v bránění než Fredericks. Navíc dokáže produkovat velice inteligentní náběhy dopředu," napsal server Hammers News.

Hodnocení Coufala by bylo ještě vyšší, kdyby se ve druhém dějství celý West Ham nedostal pod místy drtivý tlak Citizens. Ti vyrovnali po brance střídajícího Fodena, asistující Cancelo se před ní hravě prohnal právě přes českého reprezentanta.

Na serveru Football.London dostal Coufal sedmičku, v čistě subjektivním bodování hodnotil redaktor hned čtyři hráče West Hamu lépe.

Devítku dostal skutečně výborný levý bek Arthur Masuaku, osmičku obdržel brankář Lukasz Fabianski, stoper Fabian Balbuena a střelec efektního gólu Michail Antonio.

"V první půli nedaroval Coufal Raheemu Sterlingovi vůbec nic, bránil skvostně. Totéž ale nelze říct o druhém poločase. Když nastoupil Foden, společně s Cancelem ho přehrávali," zněl popis Coufalova výkonu.

V soustavně přicházející chvále, která už mnohokrát přinesla pro Coufala lichotivé označení "our new cult hero", tedy "náš nový kultovní hrdina", často zaznívá také spokojenost s tím, za jakých okolností a především za jakou cenu se povedlo osmadvacetiletého beka do klubu přivést.

Přestupovou částku v přibližné výši 5 milionů liber nyní považují fanoušci za směšnou a kvitují výborný obchod. "Už teď po pár zápasech tahle částka vypadá jako absolutní krádež za služby takové kvality," souhlasily Hammers News.

Opakovaně získává kredit i Tomáš Souček za doporučení Coufala a nadále se objevují hlasy, že by West Ham mohl v pražském klubu klidně lovit další posily.

Příznivce fascinuje fyzický styl hry obou českých fotbalistů, jejich příkladný zápal, rychlá aklimatizace i okamžité mentální napojení na tým a jeho potřeby. A nepovažují to za náhodu.