Dusno v kabině West Hamu. Pokuta pro Zoumu způsobila, že hráči zjistili, kolik bere

Fotbalový West Ham se stále drží v boji o Ligu mistrů. Další krok k vysněné soutěži může udělat dnes proti Leicesteru. Víc než samotný zápas anglické ligy se ovšem stále řeší aféra Kurta Zoumy. Ta má nepříznivý dopad na vztahy v kabině.

Body proti Leicesteru by po sobotním zaváhání Manchesteru United mohly osamostatnit "Kladiváře" na čtvrtém místě nabité tabulky Premier League. Poslední týden ale média a fanoušci na ostrovech řeší fotbal až ve druhé řadě.

S týmem se totiž stále táhne aféra Kurta Zoumy. Stoper týral své kočky a poté, co se video objevilo na internetu, se v souvislosti s West Hamem nemluví téměř o ničem jiném. Klub už přišel o sponzory a nepříjemné vysvětlování čekalo i kouče Davida Moyese, který obránce dal den po zveřejnění videa do základní sestavy. Kočky byly Zoumovi odebrány.

Zouma obdržel od klubu pokutu 250 tisíc liber (asi 7,3 milionu korun). "Potrestali jsme ho maximální možnou pokutou," potvrdil Moyes. Dle zpráv mělo jít o dva týdenní platy. Jednoduchou matematikou lze spočítat, že plat francouzského obránce je tedy 125 tisíc liber týdně.

Pro tým je tato informace údajně nová, což vůbec nedělá dobrotu v kabině. Podle deníku Daily Mail výše Zoumova platu některé jeho spoluhráče doslova rozzuřila.

Pokud jsou zprávy přesné, znamenalo by to, že je nejlépe placeným hráčem týmu. To se některým členům kádru nelíbí. Naštvaný by mohl být třeba kapitán Declan Rice, který přes zájem velkých klubů zůstává ve West Hamu, přičemž patří mezi aktuálně nejžádanější zboží v Premier League.

Podle serveru Salary Sport bere Rice, ačkoli je naprosto klíčovou postavou týmu, asi polovinu Zoumovy gáže - 62 tisíc liber. O něco lépe je na tom s 80 tisíci Jarrod Bowen a útočník Michail Antonio si po podepsání nové smlouvy přijde na 100 tisíc liber.

Plat českých hráčů ve West Hamu je odhadován na přibližně 50 tisíc liber týdně pro Tomáše Součka, 27 tisíc pro Vladimíra Coufala a o tři tisícovky méně pro Alexe Krále.

Podle Salary Sport bere více peněz než Zouma ještě brankář Alphonse Areola - 138 tisíc liber týdně, podle jiných zdrojů (například Daily Mail) je se 125 tisíci liber týdně nejlépe placeným hráčem kádru právě Zouma.

Výsledek celé kauzy může být nakonec nepříjemný také pro vedení a majitele West Hamu. Při dalším vyjednávání o nových smlouvách dostali hráči pádný argument, proč si říct o více peněz. Zouma po letním příchodu z Chelsea odehrál šestnáct zápasů. Obranu rozhodně posílil, ale není takovým lídrem jako Rice, Souček nebo třeba Bowen.

"Ta situace je strašlivá, na tom se shodneme," vracel se Moyes před zápasem s Leicesterem k incidentu. "Já sponzory neřeším, ale to že nás opustili, není dobré, to si v klubu uvědomujeme. Mě zklamal i Kurt," dodal.

I přes vlnu kritiky, kterou Moyes schytal po nasazení Zoumy do úterního zápasu s Watfordem, hodlá sedmadvacetiletého obránce postavit i dnes proti Leicesteru. "Jsou na to různé názory, ale proti Leicesteru bude hrát, a za svým rozhodnutím si stojím," avizoval skotský trenér.

"Je mu to opravdu líto a doufá, že mu to fanoušci odpustí. Většina z nás v životě udělá chybu. Doufáme, že mu ostatní lidi aspoň trochu odpustí," uvedl.

Leicester se po sérii špatných výsledků propadl až na třinácté místo. Z posledních pěti zápasů zvládl vyhrát jediný. Silný tým už letos v Premier League bojovat o poháry rozhodně nebude. Trenér Brendan Rodgers připustil, že se dostal pod tlak.

"Nevěřím tomu, že by byl opravdu pod tlakem. Je to jeden z nejlepších trenérů v Premier League a v celé Evropě patří k elitě. Jenom to ukazuje, že ve fotbale se střídají dobré a špatné časy. Z těch špatných se ale musíte umět dostat. Doufám, že se nám podaří jejich špatné formy využít, i když je to dobrý tým s nadprůměrnými hráči," zhodnotil Moyes sílu soupeře.