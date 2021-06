Kliment Slovácku v Evropě nepomůže, přestoupil do Wisly Krakov

Bývalý fotbalový reprezentant Jan Kliment přestoupil po úspěšné sezoně ve Slovácku do Wisly Krakov. S polským klubem podepsal smlouvu na tři roky. Wisla to oznámila na svém webu.

Sedmadvacetiletý útočník dal v uplynulém ligovém ročníku deset gólů a byl nejlepším střelcem Slovácka, kterému pomohl ke čtvrtému místu a historickému postupu do evropských pohárů. V klubu z Uherského Hradiště strávil pětinásobný reprezentant jeden a půl roku.

Předtím působil čtyři a půl roku v zahraničí. Po domácím ME jednadvacítek v roce 2015, kde se s třemi góly stal nejlepším střelcem, přestoupil z Jihlavy do Stuttgartu. V bundesligovém celku se ale neprosadil a odešel na hostování do Bröndby. V Kodani ožil a dostal se i do seniorské reprezentace, ale pak si vážně poranil koleno a musel se podrobit dvěma operacím. Po návratu do Stuttgartu sice s klubem prodloužil o rok smlouvu, ale působil už jen v rezervním týmu.

Nyní si vyzkouší další zahraniční angažmá ve Wisle, která má za sebou nevydařenou sezonu. V šestnáctičlenné polské lize skončil čtrnáctinásobný šampion na 13. místě. Od loňska působí v týmu bývalý slávistický obránce Michal Frydrych. Kapitánem a prezidentem Wisly je někdejší polský reprezentant Jakub Blaszczykowski. Bývalý záložník Borussie Dortmund mateřský klub loni koupil, aby ho zachránil před bankrotem.