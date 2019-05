Kadeřábek dal gól, Hoffenheim remizoval. Celtic už má 50. titul

před 2 hodinami

Fotbalisté Bayernu Mnichov ve 32. kole německé ligy doma porazili poslední Hannover 3:1 a přiblížili se zisku sedmého mistrovského titulu po sobě. Bavorský tým vede tabulku o pět bodů před Dortmundem, který má k dobru večerní zápas v Brémách. Reprezentační obránce Pavel Kadeřábek pomohl Hoffenheimu gólem k remíze 2:2 v Mönchengladbachu.

Bayern nakročil k vítězství už v prvním poločase, kdy se prosadili Lewandowski a Goretzka. Hannover v 51. minutě zápas zdramatizoval díky penaltě náhradníka Jonathase.

Brazilský útočník však krátce poté hostující tým oslabil, když byl vyloučen po dvou žlutých kartách v rychlém sledu. Domácí se proti deseti trápili a výhru pojistil až střídající veterán Ribéry v 84. minutě.

Kadeřábek poslal Hoffenheim do vedení po půlhodině hry svou třetí brankou v této bundesligové sezoně, kterou dal hlavou po Demirbayově rohovém kopu. V 72. minutě vyrovnal Ginter, na jehož gól rychle zareagoval Amiri.

Hosté ale ani podruhé náskok neudrželi a v 84. minutě inkasovali od střídajícího Drmice. Hoffenheimu patří sedmá příčka. Mönchengladbach má na pátém místě jen o bod více a zkomplikoval si boj o Ligu mistrů.

Německá fotbalová liga - 32. kolo:

Bayern Mnichov - Hannover 3:1 (27. Lewandowski, 40. Goretzka, 84. Ribéry - 51. Jonathas z pen.), Hertha Berlín - Stuttgart 3:1 (40. Ibiševič, 45.+1 Duda, 67. Kalou - 70. Gómez), Mönchengladbach - Hoffenheim 2:2 (73. Ginter, 84. Drmic - 33. Kadeřábek, 79. Amiri), Wolfsburg - Norimberk 2:0 (38. Klaus, 78. Tisserand).

1. Bayern Mnichov 32 23 5 4 83:31 74 2. Dortmund 31 21 6 4 74:40 69 3. Lipsko 32 19 8 5 62:27 65 4. Eintracht Frankfurt 31 15 9 7 58:35 54 5. Mönchengladbach 32 15 7 10 51:40 52 6. Wolfsburg 32 15 7 10 54:46 52 7. Hoffenheim 32 13 12 7 68:47 51 8. Leverkusen 31 16 3 12 57:49 51 9. Brémy 31 12 10 9 53:46 46 10. Hertha Berlín 32 10 10 12 44:49 40 11. Düsseldorf 31 12 4 15 44:60 40 12. Mohuč 32 10 7 15 40:55 37 13. Freiburg 31 7 11 13 40:56 32 14. Augsburg 31 8 7 16 47:59 31 15. Schalke 31 8 6 17 36:54 30 16. Stuttgart 32 6 6 20 29:70 24 17. Norimberk 32 3 10 19 25:59 19 18. Hannover 32 4 6 22 27:69 18

Tottenham v devíti hráčích podlehl v Bournemouthu 0:1

Fotbalisté Tottenhamu ve 37. kole anglické ligy prohráli v Bournemouthu 0:1 brankou Nathana Akého z nastavení, poté co téměř celý druhý poločas odehráli oslabeni o dva vyloučené hráče. Londýnský tým může přijít o třetí místo v tabulce, pokud čtvrtá Chelsea v neděli porazí Watford.

Semifinalista Ligy mistrů doplatil na nedisciplinovanost. Ve 43. minutě neudržel nervy Son Hung-min a za strčení do Lermy byl vyloučen. Krátce po změně stran dostal červenou kartu také Foyth za ostrý skluz na Simpsona. Bournemouth dvojnásobnou početní výhodu využil až v první minutě nastaveného času, kdy rozhodl Aké hlavičkou z rohu.

Tottenham, který ve středu čeká odveta semifinále Ligy mistrů na hřišti Ajaxu Amsterdam, ve třetím soutěžním utkání po sobě prohrál výsledkem 0:1.

Bournemouthu pomohl k výhře devatenáctiletý brankář Mark Travers, který se stal v Premier League prvním teenagerem mezi tyčemi v základní sestavě od roku 2006. Tehdy debutoval Joe Hart za Manchester City ve věku 19 let a 178 dnů. Traversovi bude 18. května dvacet.

Fulham zase postavil do zápasu nejmladšího hráče, který kdy v nejvyšší anglické soutěži nastoupil. Harvey Elliott ve věku 16 let a 30 dnů odehrál v dresu již jistě sestupujícího týmu závěrečné minuty při porážce 0:1 ve Wolverhamptonu. Dosavadní rekord držel jiný fotbalista Fulhamu Matthew Briggs, kterému při debutu v Premier League v roce 2007 bylo 16 let a 68 dnů.

Anglická fotbalová liga - 37. kolo:

Bournemouth - Tottenham 1:0 (90.+1 Aké), West Ham United - Southampton 3:0 (16. a 69. Arnautovic, 72. Fredericks), Wolverhampton - Fulham 1:0 (75. Dendoncker).

1. Manchester City 36 30 2 4 90:22 92 2. Liverpool 36 28 7 1 84:20 91 3. Tottenham 37 23 1 13 65:37 70 4. Chelsea 36 20 8 8 60:39 68 5. Arsenal 36 20 6 10 69:49 66 6. Manchester United 36 19 8 9 64:51 65 7. Wolverhampton 37 16 9 12 47:44 57 8. Everton 37 15 8 14 52:44 53 9. Leicester 36 15 6 15 51:47 51 10. Watford 36 14 8 14 51:52 50 11. West Ham United 37 14 7 16 48:54 49 12. Bournemouth 37 13 6 18 53:65 45 13. Crystal Palace 36 12 7 17 43:48 43 14. Newcastle 36 11 9 16 36:45 42 15. Burnley 37 11 7 19 44:65 40 16. Southampton 37 9 11 17 44:64 38 17. Brighton 36 9 8 19 33:55 35 18. Cardiff 36 9 4 23 30:66 31 19. Fulham 37 7 5 25 34:77 26 20. Huddersfield 36 3 5 28 20:74 14

Atlético podlehlo Espaňolu 0:3 a nebodovalo po sérii čtyř výher

Fotbalisté Atlética Madrid ve 36. kole španělské ligy prohráli na hřišti barcelonského Espaňolu 0:3 a nebodovali po sérii čtyř vítězství. Druhý tým tabulky má devítibodový náskok na třetího městského rivala Real, který v neděli bude hostit Villarreal. Jistý mistr FC Barcelona dnes večer hraje ve Vigu.

Espaňol se poprvé prosadil v nastavení úvodní půle, kdy si dal vlastní gól kapitán Godín. V 52. minutě zvýšil Iglesias a domácí útočník ještě v 89. minutě korunoval výhru z penalty. Barcelonský tým protáhl sérii bez ligové porážky na sedm zápasů a poskočil na osmé místo.

Španělská fotbalová liga - 36. kolo:

Espaňol Barcelona - Atlético Madrid 3:0 (52. a 89. z pen. Iglesias, 45.+1 vlastní Godín), Levante - Vallecano 4:1 (14. Campaňa, 43. Vezo, 85. Jason, 90.+1 Bardhi - 71. García).

1. FC Barcelona 35 25 8 2 86:32 83 2. Atlético Madrid 36 22 8 6 52:25 74 3. Real Madrid 35 20 5 10 59:39 65 4. FC Sevilla 36 16 7 13 59:46 55 5. Getafe 35 14 13 8 44:31 55 6. Valencie 35 12 16 7 40:32 52 7. Bilbao 35 12 14 9 38:41 50 8. Espaňol Barcelona 36 12 11 13 43:50 47 9. Alavés 35 12 11 12 36:45 47 10. Leganés 36 11 12 13 36:39 45 11. San Sebastian 35 11 11 13 41:43 44 12. Betis Sevilla 35 12 8 15 40:50 44 13. Eibar 35 10 13 12 43:47 43 14. Villarreal 35 9 13 13 44:47 40 15. Levante 36 10 10 16 55:63 40 16. Vigo 35 9 10 16 48:57 37 17. Girona 35 9 10 16 35:47 37 18. Valladolid 35 8 11 16 29:48 35 19. Vallecano 36 8 7 21 38:66 31 20. Huesca 35 6 12 17 38:56 30

Fotbalisté Celticu získali osmý titul za sebou, už jich mají 50

Fotbalisté Celticu získali ve skotské lize osmý mistrovský titul za sebou a jubilejní padesátý v historii. Glasgowskému týmu dala jistotu výhra 3:0 v Aberdeenu ve 36. kole, po které má dvanáctibodový náskok na druhé Rangers.

Domácí Wilson v úvodu neproměnil dvě solidní šance, ale poté Celtic převzal iniciativu. Pět minut před pauzou otevřel skóre Lustig po centru McGregora, který v 53. minutě připravil i druhý gól pro Šimunoviče. Triumf hostů ještě v závěru zpečetil Edouard.

Celtic prodloužil sérii bez porážky na 11 soutěžních zápasů po příchodu dočasného trenéra Lennona. Skotský suverén má na dosah třetí domácí treble za sebou. Před ligou Celtic ovládl i Ligový pohár a 25. května se ve finále Skotského poháru utká s Hearts.

Skotská fotbalová liga - 36. kolo:

Skupina o titul: Aberdeen - Celtic Glasgow 0:3, Hearts - Kilmarnock 0:1.