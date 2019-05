před 41 minutami

Talentovaný srbský fotbalista Luka Jovič přestoupí z Frankfurtu do Realu Madrid, kde má připravenu šestiletou smlouvu. Podle španělského deníku As zaplatí "Bílý balet" za jednadvacetiletého útočníka 60 milionů eur (1,5 miliardy korun), přičemž 12 milionů eur z této částky dostane předchozí Jovičův zaměstnavatel Benfica Lisabon. Eintracht na prodeji Joviče i tak výrazně vydělá. Účastník loňského mistrovství světa dosud ve Frankfurtu z Benficy pouze hostoval a teprve před dvěma týdny vedení německého klubu uplatnilo opci. Údajně za sedm milionů eur hráče získalo na přestup a zavázalo si ho kontraktem do roku 2023. Do Frankfurtu přišel srbský reprezentant na hostování z Lisabonu v roce 2017.

autor: ČTK | před 41 minutami