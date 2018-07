Je to životní výhra, libuje si Vaclík angažmá v Seville

před 1 hodinou

Přestup do týmu čtvrtfinalisty minulého ročníku Ligy mistrů a trojnásobného vítěze Evropské ligy proběhl rychle.

Sevilla - Fotbalový brankář Tomáš Vaclík považuje svůj přestup z Basileje do FC Sevilla za trefený jackpot. Devětadvacetiletý český reprezentační gólman chce po úspěšných čtyřech letech ve Švýcarsku sám sobě dokázat, že má na to chytat ve Španělsku v jedné z pěti nejlepších lig v Evropě.

"Těším se na všechno, všichni, se kterými jsem mluvil, říkali, že Sevilla je nádherné město. Celý rok je tady teplo, jdu do top klubu z top soutěže, těším se na novou kulturu, na španělštinu. Když nad tím tak přemýšlím, těch pozitiv je tolik, že je to pro mě takový jackpot," řekl na svém facebooku Vaclík.

"Je to pro mě obrovská výzva. Po čtyřech letech v Basileji jsem přesně po takové toužil. Chtěl jsem sám sobě dokázat, že obstojím i v některé z pěti nejlepších soutěží v Evropě. A teď je to tady," doplnil gólman s 20 starty za reprezentační A-mužstvo.

Přestup do týmu čtvrtfinalisty minulého ročníku Ligy mistrů a trojnásobného vítěze Evropské ligy proběhl rychle. "O Seville jsem se poprvé dozvěděl někdy během dovolené, kdy mi můj agent David Nehoda volal, že hledají gólmana, že bych mohl být mezi kandidáty. Ale finálně se to začalo řešit, až když jsem s Basilejí odjel na soustředění do Německa," řekl Vaclík.

"Během tréninku jsem se dozvěděl, že se kluby dohodly, na obědě jsem se rozloučil se spoluhráči a odjel do Sevilly. Včera jsem tady pak podstoupil zdravotní prohlídku, dneska jsem podepsal smlouvu a poprvé si zatrénuju," dodal.

Těší se třeba na souboje a barcelonskou hvězdou Lionelem Messim. "Čeká mě španělská liga, ve které nastupují Messi a zatím ještě i Ronaldo, dvě největší světové hvězdy, navíc Sevilla patří mezi pět nejlepších španělských klubů. To je vlastně také důvod, proč nakonec Basilej souhlasila a pustila mě. Vědí, že taková nabídka nepřichází každý den, i pro ně je to skvělá reklama, takže mi nechtěli bránit. Basileji jsem vděčný za všechno, díky ní jsem si zahrál Ligu mistrů a stal se jedničkou v nároďáku," prohlásil Vaclík.

Ze Sevilly by měl odejít některý z dvojice gólmanů Sergio Rico a David Soria. "Věřím, že Sevilla je pro mě ideální klub, který mi bude sedět. Pozici samozřejmě nemáte garantovanou nikde a nemám ji garantovanou ani já, ale podle všeho by měl mým příchodem dostat zelenou k odchodu Sergio Rico, současná jednička, a odejde možná i druhý gólman David Soria. Každopádně se moc těším. Liga startuje 18. srpna, nás ale ještě předtím čeká Superpohár s Barcelonou," dodal Vaclík.