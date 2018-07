Fotbalový megapřestup je upečený. Ronaldo odchází z Realu do Juventusu

AKTUALIZOVÁNO před 7 minutami

Ronaldo by měl v novém působišti pobírat 30 milionů eur ročně.

Turín/Madrid - Fotbalista Cristiano Ronaldo opouští Real Madrid, kde působil od roku 2009. Španělský klub na svém webu oznámil, že dal držiteli Zlatého míče souhlas k přestupu do Juventusu Turín. Italský šampion tvrdí, že za třiatřicetiletého portugalského kanonýra zaplatí 100 milionů eur (téměř 2,6 miliardy korun).

Juventus zároveň nabídl Ronaldovi kontrakt do roku 2022. V Turíně by si měl portugalský reprezentant údajně přijít na 30 milionů eur ročně.

"Nastal čas, abych ve svém životě pokračoval v nové cestě, proto jsem požádal Real, aby mě prodal. Real si získal mé srdce a nikdy mu nepřestanu být vděčný. Ale po dlouhém a těžkém uvažování vím, že je čas začít nový cyklus," uvedl Ronaldo.

"Real se rozhodl vyhovět vůli a přání Cristiana Ronalda a souhlasí s jeho přestupem do Juventusu. Zároveň chce Real vyjádřit vděčnost hráči, který se zde stal nejlepším fotbalistou světa. Šlo o jedno z nejúžasnějších období v historii našeho klubu i celého fotbalu," doplnil Real v prohlášení na svých internetových stránkách.

O Ronaldově možném odchodu ze Španělska se spekulovalo delší dobu. Naznačil jej sám hráč, když po květnovém vítězství v Lize mistrů prohlásil, že bylo krásné hrát za Real Madrid. Ve Španělsku měl bývalý hráč Manchesteru United a Sportingu Lisabon smlouvu do června 2021, během uplynulé sezony však došlo podle médií ke snížení výstupní klauzule z miliardy eur až na 100 milionů a Juventus hvězdného kanonýra vykoupil.

Ronaldo přestoupil do Realu v roce 2009 z Manchesteru United. Ve španělském klubu dal za 438 soutěžních zápasů celkem 451 gólů a stal se nejlepším střelcem historie madridského celku. Pomohl "Bílému baletu" ke čtyřem triumfům v Lize mistrů, z toho tři získal Real v posledních třech sezonách, a k dvěma prvenstvím v lize a domácím poháru. Zároveň Ronaldo v barvách madridského giganta dosáhl na čtyři ze svých pěti Zlatých míčů pro nejlepšího fotbalistu světa.

Přestupní částka 100 milionů eur představuje šestý nejdražší transfer v historii, za stejnou částku přestoupil Gareth Bale v roce 2013 z Tottenhamu do Realu. Ronaldo přišel do španělského velkoklubu před devíti lety za 94 milionů eur a byl tehdy nejdražším fotbalistou světa. Nyní je rekordmanem Brazilec Neymar, který vloni přestoupil za 222 milionů eur z Barcelony do Paris St. Germain.