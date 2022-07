"Je protikladem našich hodnot." Ronaldo chce utéct, nikdo ale nechce Ronalda

Co bude s Cristianem Ronaldem? Ujme se někdo nákladné a nevyzpytatelné superhvězdy? Světem fotbalu víří palčivé otázky. Portugalského kanonýra neobměkčil ani sir Alex Ferguson. Ronaldo během středečních jednání jasně deklaroval, že chce s Rudými ďábly co nejdříve ukončit kontrakt. Touží po Lize mistrů, kterou mu Manchester United letos nemůže nabídnout.

Internetem kolují vtípky. Ronaldova rozesmátá hlava putuje davem možných zájemců, nabízí se jim, všichni ale od jednoho z nejlepších fotbalistů historie dávají ruce pryč, jako při působení stejných magnetických pólů utíkají z jeho dosahu.

Nebo ten o tom, jak dá mnichovský Bayern sedmatřicetiletému rodákovi z madeirského Funchalu 20 milionů eur. Když jim přestane volat.

Kruté, ale takový je svět špičkového fotbalu. Na zásluhy se nehraje a Ronaldo v minulé sezoně fotbalové progresivisty zrovna nepřesvědčil.

Manchester United se zejména po jeho příchodu stal chaotickou, nekompaktní družinou, která nemohla konkurovat nejlepším týmům Premier League. Ronaldo dělal to, co umí nejlépe, tedy střílel góly. V lize jich nasázel osmnáct.

Podle jedněch by na tom Red Devils bez něj byli ještě hůř, podle dalších ale právě jeho působení rozvrátilo na Old Trafford týmovost.

Portugalec na sebe strhával hodně pozornosti, při nezdarech často teatrálně spílal spoluhráčům, jako by naznačoval: Já dělám všechno, co můžu, ale ostatní mi to kazí.

Experti mu kromě problematického chování vyčítali i nedostatek pracovního nasazení při presinku. Bezradný byl i slavný německý stratég Ralf Rangnick. Ten občas svými tahy naznačoval, že by si základní sestavu dokázal představit bez Ronalda, nakonec ale nenašel dost odvahy.

Nový trenér United Erik ten Hag byl podle všeho ochoten před Ronaldovými neduhy přivřít oči. Nebo je zkusit změnit. I když na první tiskové konferenci po svém příchodu odpovídal stručně.

Zapadá Ronaldo do vašeho projektu? - Samozřejmě. Co Ronaldo přinese týmu? - Góly. Očekáváte od Ronalda vůdčí schopnosti? - Nejdřív si promluvím s Ronaldem.

Jedním dechem dodal, že jeho fotbal bude hodně o presinku. "Hrajeme v Divadle snů a musíme bavit. Musíme hrát útočný, dobrodružný fotbal a prezentovat se totálně vysokým presinkem," uvedl dvaapadesátiletý nizozemský trenér.

Cristiano Ronaldo se v létě z rodinných důvodů omluvil ze zámořských turné a z úplně nové filosofie prezentované Ten Hagem tak ani ne dva týdny před začátkem soutěže nezná nic.

Oficiální výstupy z Manchesteru jsou přesto takové, že United rok před koncem smlouvy Ronalda, jemuž platí 360 tisíc liber týdně, prodat nechtějí. A tvrdí, že na portugalského veterána neobdrželi žádné nabídky.

Spekulací je samozřejmě dost, jedna po druhé se ale ukazují skutečně jen jako pouhé spekulace.

Naposledy ta o Atlétiku Madrid. "Netuším, kdo fámy kolem Ronaldova příchodu vymýšlí. Je to něco nemyslitelného," tvrdí prezident klubu Enrique Cerezo.

Ronaldo strávil devět úžasných let v barvách městského rivala, Realu. I proto se ozvali fanoušci Los Colchoneros. A rozhodně jim nevadí pouze "bílá" Ronaldova minulost.

Velká organizace zastřešující mnoho jednotlivých fanklubů vydala oficiální prohlášení, proč nechce slavnou hvězdu ve svých barvách.

"Absolutně odmítáme jakékoli hypotetické zapojení Cristiana Ronalda do našeho klubu. Zmíněný hráč je protikladem hodnot, které jsou charakteristickými znaky Atlétika, jako je úsilí, štědrost, prostota a pokora," zaznělo v textu.

"Ani v nepravděpodobném případě, kdy by nám hráč v takovém úpadku, v jakém je Cristiano Ronaldo, zajistil titul, bychom jeho podpis nepřijali," pokračovali fanoušci.

"Pocit sounáležitosti s naším Atléticem není v jeho možnostech, takže nikdy nemohl dosáhnout naší náklonnosti nebo uznání. Žádáme proto klub, aby jeho případný podpis odmítl, pokud se o něm někdy uvažovalo."

Další varianty se rovněž jeví jako z říše science-fiction. Návrat do Realu Madrid? Spojení s Lionelem Messim v Paris St. Germain? Ne, nikdo se k angažování Ronalda nehrne.

"Ačkoliv Cristiana oceňuji jako jednoho z největších hráčů, tento krok by nezapadl do naší filozofie," řekl před pár týdny generální ředitel Bayernu Oliver Kahn a zřejmě tak shrnul aktuální smýšlení dalších evropských velkoklubů.