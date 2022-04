Nechali jsme je žít, řekl po šlágru Guardiola. Klopp mluvil o boxerském duelu

Trenér liverpoolských fotbalistů Jürgen Klopp přirovnal remízu 2:2 v ligovém šlágru s Manchesterem City k boxerskému zápasu těžkých vah. Konečný stav označil za výsledek, se kterým se dá žít. "Reds" na hřišti ligového lídra dvakrát vyrovnali, ztrácejí na něj v tabulce nadále jeden bod a drží se ve hře o titul. Trenér úřadujících šampionů City Pep Guardiola naopak mluvil o ztracené šanci.

"Bylo to jako boxerský střet těžkých vah. Oba borci měli ruce dole, ale stačila vteřina, přišel tvrdý úder a museli jste se oklepat. Načež pak zase přišla rána z druhé strany," citovala agentura Reuters liverpoolského trenéra Kloppa. "Byl to ale skvělý zápas. Máme výsledek, se kterým musíme žít a jsem si jistý, že to zvládneme," doplnil německý trenér.

"Citizens" se doma ujali vedení už po pěti minutách hry zásluhou Kevina de Bruynea, o sedm minut později ale vyrovnal Diogo Jota. Manchester sice ještě získal po půl hodině hry zásluhou Gabriela Jesuse vedení zpět, hned na začátku druhé půle ale opět srovnal Sadio Mané. Když pak rozhodčí neuznali po konzultaci s videem v 63. minutě trefu Raheema Sterlinga, skončil zápas stejným výsledkem jako na podzim na hřišti Liverpoolu.

"Nasazení v tom utkání bylo bláznivé. Divočina. My jsme chtěli přežít, oni také," uvedl Klopp.

Liverpool svého rivala neporazil popáté za sebou a jeho série ligových výher se zastavila na deseti zápasech.

"Není to konec světa. Ten zápas měl negativa i pozitiva, ale stále se držíme ve hře o titul," řekl kapitán Jordan Henderson. "Manchester City moc bodů neztrácí. Musíme se soustředit na sebe, a když zaváhají, budeme tam, abychom je potrestali. Budeme bojovat až do konce," ujistil Henderson, jehož tým se utká s City také v sobotu ve finále Anglického poháru.

Hráči City si v nejvyšší soutěži připsali druhou remízu z posledních tří zápasů, z posledních 21 duelů ale prohráli jediný. Do konce tohoto ročníku Premier League zbývá sedm kol.

"Měl jsem po utkání pocit, že jsme tímhle výsledkem ztratili šanci. Jako bychom je nechali žít," řekl kouč Guardiola. "Už je to ale jedno. Víme, co máme dál dělat a ještě není konec. Totéž bych řekl, i kdybychom vyhráli nebo prohráli," dodal španělský trenér.

V příštím ligovém utkání Liverpool přivítá Manchester United, Manchester City čeká duel proti Brightonu.