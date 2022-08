Giggs před soudem. Dělal ze mě služku, nakonec mě udeřil do hlavy, tvrdí expřítelkyně

Když Kate Grevilleová promluvila před soudem o svém bývalém příteli Ryanu Giggsovi, v očích měla slzy. Nejhoršími momenty si prý prošla, když jí hvězdný fotbalista údajně udeřil hlavou do obličeje tak, že ji způsobil krvavé zranění. Proces a osmačtyřicetiletým Velšanem začal v pondělí, v případě uznání viny za napadení mu hrozí až pět let vězení.

Vztah bývalého záložníka Manchesteru United s o deset let mladší PR manažerkou začal v roce 2017 a skončil tři roky poté, co první listopadové noci problémy vygradovaly v domácí rvačku. Alespoň posle tvrzení Kate Grevilleové, Giggs svou vinu popírá.

Giggs se svou přítelkyní trávili večer s kamarády v hotelu Manchester's Stock Exchange. Hádka měla začít tím, že ho Grevilleová odmítla označit za svého partnera. Vadilo jí, že jí měl dvojnásobný vítěz Ligy mistrů opakovaně podvádět. "Byl velmi opilý a velmi rozzlobený," vzpomínala na dramatický večer.

Následně si objednala taxi a zavolala své sestře, která jim v Giggsově rezidenci hlídala štěně zlatého retrívra, aby začala pakovat. Sama zanedlouho dorazila domů a společně začaly balit věci Grevilleové do krabic. V ten moment dorazil Giggs a začal zase vybalovat.

"Vzala jsem jeho telefon jako prostředek pro vyjednávání a prosila jsem ho, aby mě nechal jít. Takhle naštvaného jsem ho ještě neviděla," vyprávěla před soudem.

Spor mezi partnery pak údajně vyeskaloval až do fyzického napadení. Giggs měl do Grevilleové tlačit tak prudce, že upadla na zem. Rvačka se poté přesunula do kuchyně, kde ji bývalý fotbalista údajně udeřil hlavou do obličeje. "Byla jsem v šoku. Spadla jsem dozadu, ret mi okamžitě otekl. Přiložila jsem si ruce na ústa a cítila jsem krev," stěžovala si se slzami v očích.

Mezitím sestra Grevilleové zavolala policii. Jakmile to Giggs zjistil, měl svou přítelkyni přemlouvat, aby napadení nehlásila. "Řekl, abych o tom přemýšlela. Že to zničí jeho i mě. Abych myslela na jeho práci, děti a kariéru. Tak jsem mu odpověděla, že to neměl dělat."

Listopadový incident byl však pouze vrcholem vztahu, který Grevilleová označila za toxický. Kromě toho, že jí Giggs podváděl, tak si žena stěžovala na to, že se v soužití cítila být za služku, nebo že po ní bývalý fotbalista neustále vyžadoval sex.