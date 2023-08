Zlato a za pár hodin smrt. Z příběhu československých gymnastek dodnes mrazí

Byl to velký sportovní triumf, jenže ho zastínila tragédie. Přesně před 75 lety, 14. srpna 1948, získaly československé sportovní gymnastky zlato na olympiádě v Londýně, pár hodin nato však členka družstva Eliška Misáková zemřela. Bylo jí pouhých 22 let. Jako jediný sportovec v dějinách olympijských her dostala čestnou zlatou medaili in memoriam.

Dva roky trvalo hledání optimální sestavy pro soutěž sportovních gymnastek na olympiádě v Londýně 1948. "Zprvu nás bylo sto dvacet šest. Během té doby jsme absolvovaly množství soustředění a závodů," popsala sokolská náčelnice Marie Provazníková náročný výběr ideálního složení. Do britské metropole nakonec zamířily Zdeňka Honsová, Věra Růžičková, Božena Srncová, Milena Müllerová, Zdeňka Veřmiřovská, Olga Šilhánová, Marie Kovářová, Miloslava Misáková a její sestra Eliška. Právě u Elišky se už během cesty na hry objevily zdravotní potíže a vyšetření ukázala, že se jedná o dětskou obrnu. V té době prakticky neléčitelnou. Do soutěže místo Elišky Misákové, jež musela být hospitalizována a její stav se prudce zhoršoval, nastoupila původně náhradnice Růžičková a československé družstvo vybojovalo zlato před Maďarskem a USA. Radost z triumfu však netrvala dlouho. Jen pár hodin po vítězství svých kamarádek dvaadvacetiletá Eliška Misáková v londýnské nemocnici Uxbridge zemřela. Při slavnostním vyhlášení vítězů byla československá vlajka olemována černou stuhou, Misáková jako jediný sportovec v dějinách olympijských her dostala čestnou zlatou medaili in memoriam. Její tělo bylo zpopelněno přímo v Londýně. Podle dokumentu Zlato pro Elišku byli již rodiče sester Misákových v roce 1948 po smrti. Eliška měla kromě sestry Miloslavy ještě druhou sestru Marii. Byl to právě Mariin manžel, bývalý pilot RAF, který sportovkyně i urnu s popelem zesnulé Elišky přepravil po olympiádě z Londýna do Československa. Gymnastky si však ve své vlasti úspěchu neužily. V Československu se totiž naplno chopili moci komunisté, kteří považovali sokolské hnutí za pro ně nepřátelské a záhy ho zakázali. O triumfu v Londýně se tak prakticky nemluvilo a nepsalo. Zvlášť, když se Provazníková ihned po olympiádě rozhodla pro emigraci. Družstvo olympijských vítězek se rozpadlo, většina z dívek se poté věnovala rodině či civilní profesi. Některé později působily jako gymnastické trenérky.

