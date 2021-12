Fotbalisté AS Řím vyhráli v Bergamu a utnuli Atalantě vítěznou sérii

Fotbalisté AS Řím v 18. kole italské ligy vyhráli v Bergamu 4:1 a přerušili Atalantě šestizápasovou vítěznou šňůru. Domácí poprvé v historii Serie A vstřelili v jednom kalendářním roce 100 gólů a jsou dál třetí. Římané v neúplné tabulce poskočili na páté místo.

AS poslal do vedení už v první minutě Abraham a poté přidal druhý gól hostů Zaniolo. Těsně před pauzou snížil Cristante vlastním gólem. Bergamo dosáhlo během roku na stovku ligových branek jako pátý italský tým. Tuto hranici v pátek překonal také mistrovský Inter Milán při vítězství 5:0 nad Salernitanou. Předtím se to na Apeninském poloostrově naposledy povedlo AC Milán v roce 1950.

Bergamo po změně stran sahalo po vyrovnání, ale Mourinhův výběr podržel brankář Patrício a Zapatův gól neplatil kvůli ofsajdu. Závěr už patřil římskému mužstvu, za které se trefili Smalling a podruhé další Angličan Abraham.

talská fotbalová liga - 18. kolo:

Bergamo - AS Řím 1:4 (45.+1 vlastní Cristante - 1. a 82. Abraham, 27. Zaniolo, 72. Smalling),

18:00 Boloňa - Juventus Turín,

20:45 Cagliari - Udine.

Tabulka: