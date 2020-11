Fernandes zařídil výhru Manchesteru United nad Evertonem

Fotbalisté Manchesteru United vyhráli v 8. kole anglické ligy na hřišti Evertonu 3:1. Tři body jim zařídil dvěma góly a asistencí záložník Bruno Fernandes.

Everton vstoupil do utkání lépe a v 19. minutě se ujal po Bernardově střele na přední tyč vedení. Fernandes ale ještě do poločasu skóre otočil, když se nejprve prosadil hlavou a v 32. minutě propadl jeho centr do vápna až za záda gólmana Jordana Pickforda.

Portugalský záložník dal v 21. zápase v Premier League 13. gól, lepší bilanci měli v dresu United pouze Ruud van Nistelrooij (16) a Zlatan Ibrahimovic (14).

V nastavení pojistil výhru hostů po Fernandesově asistenci svým prvním gólem po letním příchodu do klubu útočník Edinson Cavani.

"Rudí ďáblové" tak částečně napravili poslední porážky s Arsenalem a v Lize mistrů na půdě Basaksehiru, přesto zůstávají v druhé polovině tabulky. Everton v úvodu sezony soutěž vedl, po třetí porážce v řadě ale může po odehrání kompletního kola vypadnout mimo pohárové příčky.

Anglická fotbalová liga - 8. kolo:

Everton - Manchester United 1:3 (19. Bernard - 25. a 32. Fernandes, 90.+5 Cavani),

16:00 Crystal Palace - Leeds,

18:30 Chelsea - Sheffield United,

21:00 West Ham United - Fulham.

Tabulka: