Bájné taxi pro Maicóna. Před deseti lety létající Bale umučil brazilskou hvězdu

Znovunalezený syn Gareth Bale v neděli rozhodl o výhře Tottenhamu svým prvním gólem v dresu Kohoutů od roku 2013. O den později uplynula rovná dekáda od chvíle, kdy se nad jeho uměním rozplýval celý fotbalový svět.

"Odkud se bere tvá energie?" - "Z jídla." Legendární rozhovor po legendárním výkonu.

2. listopadu 2010 fotbalová planeta v němém úžasu sledovala jednadvacetiletého Velšana Garetha Balea, kterak v utkání Ligy mistrů bolestně zesměšnil fenomenálního krajního obránce Maicóna, brazilskou oporu Interu Milán.

Tehdy se na londýnském White Hart Lane zrodila hvězda, jejíž příběh v následujících deseti letech hltali a dodnes hltají fotbaloví fanoušci po celém světě.

Ano, Bale mnohé naznačil už o dva týdny dříve, kdy na San Siru hattrickem prakticky totožných gólů korigoval výsledek na konečných 4:3 pro Inter, který byl tehdy úřadujícím šampionem Ligy mistrů.

Nicméně právě spektakulárním představením v londýnské odvetě přispěl Bale ke slavnému vítězství 3:1 a spustil nekonečný koncert chvalozpěvů na svou adresu.

Baleova kouzelná levačka připravila branky pro útočníky Petera Crouche a Romana Pavljučenka, rozhodně ale nešlo pouze o asistence.

Maicón byl potupen, Velšan jakoby oproti němu po hřišti létal na motorce. Baleovu formu mimochodem odnesl i Jonathan Biabiany. Muž, který za Stramaccioniho éry neuspěl v pražské Spartě.

Podívejte se na sestřih památného duelu Spurs vs. Inter:

𝗧𝗮𝘅𝗶! 🚕



Ten years ago today, @GarethBale11 produced a master class on an unforgettable night at The Lane 🔥#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/lzOYsCbWyt — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2020

Anglický tisk byl logicky u vytržení, nicméně takto o Baleově nevšední show psala média z dalších koutů Evropy:

"Inter se rozpadl před skvělým Tottenhamem, obdivujíc talent a atletickou sílu Garetha Balea. Zaplatit za prostor, který mu poskytl. Maicóna zničil, udělal z něj asfalt, prošel kolem něj tisíci různými způsoby" - Gazzetta Dello Sport

"Byl absolutně fantastický. Maicóna spolknul." - L'Equipe

"Beznadějný večer pro Maicóna. Velšan se kolem něj proháněl naprosto lehce a každou chvíli." - Kicker

"Nadzvukové sprinty po levé straně. Extrémně rychlý a obratný s míčem u nohou. Maicóna neustále zesměšňoval. " - Le Progres

"Tottenham měl na levém křídle cyklón a jeho jméno je Gareth Bale. Nezapomenutelná exhibice rychlosti a kouzelných přihrávek." - El Mundo

"Mladý Velšan rozdrtil, umučil, zesměšnil a pohrál si s Maicónem, jedním z nejlepších pravých beků světa. Když si všichni mysleli, že už je unavený, Bale se jen usmál a nakopl to znovu. Prostě si jen hodil míč kolem Maicóna a prohnal se přes něj. Znovu a znovu, navzdory faktu, že už Brazilec věděl, co přijde." - Aftonbladet

Fotbaloví odborníci byli přesvědčení, že Tottenham Balea nemůže udržet v kádru ani do konce sezony. Nakonec se však velšský křídelník stěhoval do Realu Madrid až o tři roky později.

Podívejte se na Baleův hattrick na San Siru:

When Gareth Bale scored a hattrick in UCL as a LB against a top class Inter Milan pic.twitter.com/zVG7NEYbpY — ℤ⁷. (@BabaFooka_) September 1, 2020

Během sedmi let v královském velkoklubu vyhrál čtyřikrát Ligu mistrů, dvakrát španělskou ligu. Přesto se neloučil v dobrém. Táhnoucí se neshody s trenérem Zinedinem Zidanem vyřešil až letos hostováním v milovaném Tottenhamu.

Návrat ztraceného syna přinesl spoustu pozornosti a očekávání. Ta se částečně naplnila až v neděli, kdy střídající Bale přesnou hlavičkou rozhodl o vítězství 2:1 nad kousavým Brightonem.

Až budu mít pět minut, půjdu na web Realu Madrid zjistit, co tomu říkají," rýpnul si manažer José Mourinho do španělského velkoklubu. Tamní média i fanoušci se Baleovi posmívali, když byl coby střídající hráč u ztráty náskoku 3:0 v utkání s West Hamem.

V Londýně je teď jednatřicetiletý Velšan opět za hrdinu.

"Cítím trochu úlevu a velkou radost. Už ani nepamatuji, co to je dát gól. Od ledna jsem neskóroval, přitom je to asi jen pět zápasů, co jsem od té doby odehrál. Byly to těžké měsíce, proto je úžasné, že jsem se vrátil zpátky do Tottenhamu. Jsem moc rád, že jsem tady a znovu hraji fotbal za skvělý klub," řekl spokojený útočník Spurs televizní stanici BT Sport.

Vzpomínku na deset let starou parádu proti Interu si tak mohli fanoušci Kohoutů užít o to radostněji.