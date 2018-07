Dvacet roků, nebo Kristova léta? Ronaldo na zdravotní prohlídce v Juventusu překvapil lékaře

před 1 hodinou

Turín - Přestože řada fotbalistů už ve 33 letech přemýšlí o konci profesionální kariéry, Cristiano Ronaldo je na vrcholu sil. Při zdravotní prohlídce v Juventusu Turín totiž vyšlo najevo, že hvězdný Portugalec se může fyzicky rovnat s dvacetiletými hráči.

Ronaldo má podle zdravotní zprávy jen sedm procent tělesného tuku, zatímco profesionální fotbalisté obvykle mívají deset až jedenáct procent. Portugalský reprezentační kapitán má padesát procent svalové hmoty, přitom běžná hodnota se pohybuje okolo 46 procent.

Pětinásobný držitel Zlatého míče přestoupil do Juventusu za 112 milionů eur z Realu Madrid, kde během devíti let nastřílel 451 soutěžních gólů a čtyřikrát vyhrál Ligu mistrů. Ronaldo s italským šampionem podepsal smlouvu na čtyři roky, ale vzhledem ke své špičkové kondici by ani ta nemusela být poslední v jeho kariéře.