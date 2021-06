Dělal jsem všechno pro to, aby Čech odešel z Anglie, přiznal Mourinho

Způsobila to jedna nevinná otázka. Kde bude hrát Harry Kane v příští sezoně? Při odpovědi v rozhovoru pro anglický list The Sun si slavný fotbalový trenér José Mourinho pomohl historkou o tom, jak z Chelsea odcházel přesně před šesti lety český brankář Petr Čech.

Kde bude podle vás hrát v příští sezoně Harry Kane, co by pro něj bylo to pravé místo?

Populární britský herec, moderátor a producent James Corden položil tuto otázku Josému Mourinhovi, když s veleúspěšným trenérem vedl pro deník The Sun exkluzivní rozhovor.

"Myslím, že by měl hrát tam, kde bude šťastný. A myslím, že je šťastný v Anglii," prohlásil bývalý kouč Chelsea, Manchesteru United či Tottenhamu o budoucnosti hvězdného kanonýra Spurs, o jehož dalším angažmá se čile spekuluje.

Když měl Mourinho, jenž se od nové sezony ujme italského AS Řím, vysvětlit svou myšlenku, pomohl si historkou, v níž hlavní roli hrál český brankář.

"Mám zkušenost z Chelsea s Petrem Čechem a s Abramovičem, kterou nikdy nezapomenu. Chtěl jsem přivést Courtoise do Chelsea. Petrovi už bylo přes třicet, Courtoisovi lehce přes dvacet. Courtois byl na hostování v Atlétiku a stavěl to tak, že jestli nepůjde zpátky do Chelsea, chce trvalý přestup do Atlétika nebo jiného klubu, ale už žádné hostování," popisoval portugalský stratég stav před začátkem sezony 2014/2015.

Český gólman měl v té době za sebou už deset let úspěšného působení na Stamford Bridge včetně tří titulů anglického šampiona, vítězství v Lize mistrů i Evropské lize. Jenže belgickému rivalovi, v té době jednomu z nejtalentovanějších brankářů světa, docházela trpělivost.

"V této situaci jsem rozhodl, že další sezona bude pro Courtoise. Mluvil jsem o tom s Petrem, vysvětlil jsem mu, jak to je. A Petr se rozhodl, že zůstane. V sezoně pak odchytal dost zápasů, vyhráli jsme titul, Courtois byl zraněný, a dal jsem mu dokonce i finále poháru, kde získal ve Wembley další trofej s Chelsea," připomněl Mourinho.

V létě 2015 však musel brankářskou otázku řešit znovu. "Petr přišel s tím, že chce odejít. Jsem pořád mladý, pořád jsem skvělý, chci odejít. Řekl jsem na klubu, ať ho nechají jít, ale ne nikam v Anglii. Protože je příliš dobrý, než aby šel do týmu soupeře v anglickém fotbale," vysvětloval v rozhovoru nyní 58letý kouč.

"Zkontaktujte Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelonu. Ale ne nikoho v Anglii," prozradil Mourinho pokyny, které dával vedení klubu. Jenže… "Petr chtěl Anglii. Chtěl Anglii, chtěl Londýn a chtěl Arsenal. Dělal jsem proti tomu všechno, co jsem jen mohl," přiznal portugalský odborník, vítěz Ligy mistrů s FC Porto i Interem Milán.

Pak ale měl klíčový rozhovor s majitelem klubu. "Pan Abramovič řekl, že má právo být šťastný, takže půjde do Arsenalu," vzpomínal Mourinho na diskusi s ruským miliardářem.

"V tu chvíli jsem z toho nebyl šťastný, ale pak jsem to pochopil. Ten chlap odvedl pro klub všechno, co mohl, ten chlap bude mít otevřené dveře, aby se jednou mohl vrátit, a ve skutečnosti je teď opravdu zpátky, ale v tu chvíli chtěl odejít do Arsenalu. Tak šel. A já jsem se v tu chvíli od Abramoviče naučil, že někdy je lidská hodnota to, co platí," zakončil příběh Mourinho.

Čech získal s Arsenalem Anglický pohár, dva Superpoháry a zachytal si i finále Evropské ligy. Kariéru ukončil v létě 2019, poté se přesunul do sportovního vedení Chelsea.

José Mourinho mluví o odchodu Petra Čecha: