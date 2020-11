Coufal je jinde. Čech ve West Hamu nadchl tak, že chtějí prodat jeho konkurenta

Stačily čtyři zápasy a z Vladimíra Coufala je nepostradatelný člen základní sestavy West Ham United. Manažer David Moyes i fanoušci si služby osmadvacetiletého českého obránce nemohou vynachválit.

Čtyři bitvy proti anglickým obrům Leicesteru, Tottenhamu, Manchester City a Liverpoolu. Plná porce minut. Jedna asistence, jeden vlastní gól soupeře po jeho centru.

Neúnavná práce pro tým a nadstandardní porce vyhraných osobních soubojů. I proti blyštivým hvězdám soutěže: Sadiovi Manému, Raheemovi Sterlingovi, Son Hung-Minovi nebo Jamiemu Vardymu.

Vladimír Coufal ukázal, jak působivě a bleskově lze naskočit do rozjetého rychlovlaku jménem Premier League. Během jediného měsíce v Anglii si udělal výborné jméno a prakticky okamžitě si zajistil místo v elitní jedenáctce Hammers.

"Bylo to velmi rychlé a velmi těžké. Když jsem stál poprvé v tunelu a vedle mě se protahoval Jamie Vardy, bylo to něco neskutečného. Byl jsem nervózní, ale spoluhráči mi pomohli. Teď si užívám splněný sen," popsal skok rovnýma nohama do nejlepší ligy světa pro klubovou televizi.

Když do klubu přišel, obvyklý pravý bek Ryan Fredericks laboroval se zraněním, a tak měl český obránce cestu do základní sestavy umetenou.

Už po prvním utkání na hřišti Leicesteru ale měli fanoušci jasno: stejně starý Fredericks se s Coufalem rovnat nemůže, a to ani v defenzivní, ani v ofenzivní činnosti.

"Ceníme si Vladimírových zkušeností, jeho znalostí a citu pro hru. Zvládá to brilantně," prohlásil před časem sám Moyes. Fanoušci Hammers Coufala zatím hodnotí pozitivně po každém duelu, dokonce už si vysloužil lichotivé označení "náš nový kultovní hrdina" a přirovnání k Tomáši Řepkovi, jehož v klubu dodnes milují.

"České eso je výrazně lepší v bránění než Fredericks. Navíc dokáže produkovat velice inteligentní náběhy dopředu," napsal server Hammers News.

A přidala se i legenda klubu Trevor Sinclair. "Coufal odvádí skvělou práci. Do systému dokonale zapadl," všiml si bývalý reprezentační útočník Albionu.

Po pouhých čtyřech zápasech není co řešit. Bývalý hráč Slovanu Liberec a pražské Slavie, jež za něj dostala cca pět milionů liber, je na daný post naprosto jednoznačnou jedničkou.

Fredericks si přitom po restartu loňského ročníku, v němž si West Ham s vypětím všech sil zajistil setrvání mezi elitou, nevedl špatně a na jeho výkony se dalo spolehnout.

Coufal však předvedl vyšší level ve všech herních činnostech a nadchl natolik, že se klub pokusí Frederickse už v lednu prodat. Je o tom přesvědčen obvykle dobře informovaný server Claret and Hugh, zaměřený právě na novinky z tábora Kladivářů.

Anglický fotbalista je odchovancem Tottenhamu, za který si ale nikdy nezahrál. Do West Hamu přišel v červenci 2018 z Fulhamu jako první podpis tehdejšího manažera Manuela Pellegriniho. Teď se zdá, že jsou jeho dny ve východním Londýně sečteny. Pokud tedy klub sežene kupce. Roli zálohy (back-upu) za Coufalem by měl plnit dvacetiletý talent Ben Johnson.