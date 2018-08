Chyby ve finále Ligy mistrů zlomily Kariusovi vaz. Brankář je na odchodu z Liverpoolu do Turecka

před 1 hodinou

Liverpool se podle očekávání zbavuje brankáře Lorise Kariuse, který se dopustil dvou obrovských chyb v posledním finále Ligy mistrů.

Istanbul - Německý fotbalový brankář Loris Karius je podle britských a tureckých médií na odchodu z Liverpoolu do Besiktase Istanbul. Pětadvacetiletý gólman, který se dvěma velkými chybami ve finále Ligy mistrů podepsal pod porážku 1:3 s Realem Madrid, by měl do Besiktase odejít na dvouleté hostování.

V brance patnáctinásobného tureckého šampiona má Karius nahradit Španěla Fabriho, který přestoupil do Fulhamu.

Novou brankářskou jedničkou Liverpoolu se stal Brazilec Alisson, kterého anglický klub koupil za rekordních více než 70 milionů eur z AS Řím. Po Kariusově odchodu mu bude krýt záda Belgičan Simon Mignolet.