Chelsea promarnila šanci jít do čela ligy, prohrála ve Wolverhamptonu

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ocenil Marcelu Klemovou, která stála u vzniku tzv. Vojtovy metody. Ta pomáhá léčit poruchy pohybu prostřednictvím cvičebních technik. Klemová jako fyzioterapeutka a mezinárodní lektorka Vojtovy metody pomohla ke zlepšení zdravotního stavu a kvality života tisíců dětí i dospělých, sdělilo v úterý v tiskové zprávě ministerstvo. Získala proto Cenu ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením.

Klemová stála podle ministerstva od začátku 60. let po boku lékaře Václava Vojty a spolupracovala s ním na vzniku metody reflexní lokomoce, jak se také Vojtova metoda nazývá. Po Vojtově emigraci do Německa na konci 60. let Klemová dál přenášela poznatky Vojtova týmu v zahraničí do Československa. Pomáhala metodu šířit a stála u zrodu výukových pracovišť Vojtovy metody.

"Oceňuji paní Marcelu za její celoživotní přínos v oblasti Vojtovy metody. Právem si zaslouží, aby se o jejím životním příběhu dozvěděla široká veřejnost," uvedl ministr Blatný. Klemová obdržela čestnou plaketu a také peněžní odměnu 40.000 korun.