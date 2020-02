"Hraju fotbal a dostanu žlutou?" Neymarovi nevyšla parádička, pak řval na rozhodčího

Zkusil fotbalovou parádičku a dostal za to žlutou kartu. Slavný útočník Neymar těžce rozdýchával důvod, proč ho rozhodčí napomenul.

Ke kurióznímu momentu došlo ve víkendovém duelu francouzské ligy, v němž se Paris St. Germain utkal s Montpellierem. Ve 38. minutě se slavný útočník dostal v rohu hřiště do sevření soupeřů. Ze složité situace se brazilský hračička pokusil, jak je jeho zvykem, dostat originálním řešením. Pomocí fotbalové parádičky si chtěl míč přehodit patami přes hlavu. Trik mu vyšel jen napůl, od obránce se balon odrazil do autu.

Neymarova parádička:

O FUTEBOL ESTÁ ACABANDO!!

NEYMAR TOMOU CARTÃO AMARELO POR UMA LAMBRETA!! pic.twitter.com/SphzrDo5Nr — Kauãzinhoᶠᵇᵖᵃ🇪🇪 (@KerchnerKaua) February 1, 2020

Mnohem víc ale Neymara překvapilo, co se dělo vzápětí - od rozhodčího Jeromea Brisarda totiž dostal žlutou kartu za nesportovní chování!

V útočníkovi s růžovým přelivem na hlavě bublal vztek a nepustil ho ani při odchodu do šaten. Když viděl, že se kapitán PSG Marco Verratti baví s arbitrem v útrobách stadionu, naštvaně na něj křičel: "Hraju fotbal a on mi dá žlutou kartu? Řekni mu, že za to mi ji nemůže dát!"

"Uklidni se," odpověděl mu rozhodčí. "Uklidni se," zopakoval Neymar pohrdlivě a přidal nadávku.

Neymarova kontroverze v tunelu stadionu:

Neymar comendo o cu do árbitro fez meu dia melhor pic.twitter.com/8qFmNQhmNr — . (@pllfriendss) February 1, 2020

Zápas s Montpellierem, na jehož rozcvičku vyrazil Neymar v dresu tragicky zesnulého basketbalisty Kobeho Bryanta, vyhrála Paříž v pohodě 5:0 a s dvanáctibodovým náskokem vede tabulku.