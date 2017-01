Čech: Ukázali jsme charakter, ale prvních 60 minut bylo zklamáním

před 1 hodinou

Arsenal dokázal v úterý večer dohnat v utkání s Bournemouthem ztrátu 0:3, spokojený ale není.

Londýn - Fotbalisté Arsenalu sice v posledních dvaceti minutách úterního utkání na půdě Bournemouthu třemi brankami poprvé v historii dokázali dotáhnout v Premier League třígólové manko k nerozhodnému výsledku, po remíze 3:3 ale měli smíšené pocity. Utrpěli totiž další ztrátu v boji o titul a vedoucí Chelsea jim může odskočit už na jedenáct bodů.

"Od našeho týmu to byla skvělá reakce. Prohrávali jsme 0:3, ale dokázali jsme najít způsob, jak se dostat k naší hře. Povedlo se nám otevřít soupeřovu obranu a hráli jsme dobře ve finální fázi," řekl pro klubový web brankář Petr Čech.

"Tím, jak jsme se vrátili do zápasu, jsme ukázali skvělý charakter. To bylo skvělé. Ale prvních 60 minut od nás bylo velkým zklamáním, a proto jsme nedosáhli na výhru, kterou jsme chtěli," dodal čtyřiatřicetiletý český gólman.

První gól dostal v 16. minutě po individuální akci, druhý z penalty a třetí ze strany mezi nohy. "Ten třetí gól mě mrzí, protože padl z úhlu a byl jsem před ním včas. Bohužel se mu podařilo míč protlačit mezi moje nohy," uvedl Čech pro svůj web.

Nepovedená úvodní hodina podle něj byla kombinací více faktorů. "Bournemouth bojoval o každou píď na hřišti. Otevřel skóre, proměnil penaltu a myslím, že nás v prvním poločase i přeběhal. Hrál lépe než my, ale pomohli jsme jim k tomu i tím, že jsme jim dali příliš prostoru s míčem a oni nás trestali. Ve druhé půli jsme inkasovali potřetí, ale pak jsme začali dělat přesně to, co jsme chtěli," prohlásil Čech.

V 70. minutě snížil na 1:3 Alexis Sánchez, za pět minut se trefil Lucas Pérez a po vyloučení domácího Simona Francise v druhé minutě nastavení vyrovnal hlavou Olivier Giroud.

"Za stavu 0:3 to byla zkouška naší psychiky a uspěli jsme. Skvěle jsme se vrátili do zápasu, ale zároveň jsme frustrovaní, že jsme nevyhráli. Samozřejmě je to v boji o titul ztráta, ale my teď nekoukáme kolem sebe. Zajímá nás jen další zápas," prohlásil trenér Arséne Wenger.

Na výkonu Arsenalu se podle něj podepsalo, že musel odehrát dva zápasy během tří dnů, zatímco soupeř měl o den delší odpočinek. "To je moc velký rozdíl. Nějakou dobu trvalo, než jsme se dostali do hry. Navíc jsme měli určité problémy hlavně v defenzivě a museli nastoupit hráči, kteří by normálně nehráli," podotkl Wenger.

autor: ČTK | před 1 hodinou

Související články