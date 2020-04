Jsi bílá čarodějnice, vyčítal Emery přítelkyni. Vinil ji za svůj konec v Arsenalu

Na konci listopadu skončil španělský trenér Unai Emery svou neúspěšnou misi na lavičce fotbalistů Arsenalu. O období z konce roku se nyní rozpovídala jeho tehdejší přítelkyně Sacha Wrightová a vylíčila divoké poslední měsíce vztahu se známým koučem.

Vztah Wrightové a Emeryho skončil před měsícem po dvou letech, které s osmačtyřicetiletým trenérem společně strávili. Toto období se do značné míry překrývá s Emeryho angažmá na lavičce Arsenalu, které skončilo po prohře v Evropské lize s Frankfurtem loni v listopadu.

"Řekl mi, že náš divoký vztah a časté hádky mohly za tu sérii bez výhry," připomněla nyní Wrightová podzimní sérii Arsenalu sedmi zápasů bez vítězství, která nakonec Emeryho stála místo.

Bývalá přítelkyně Unaie Emeryho Sacha Wrightová.

"Prý byl na nervy a nemohl se soustředit potom, co jsme se rozešli," pokračovala Wrightová ve vyprávění. Se známým trenérem se na čas rozešla loni na konci září, později se dvojici vztah povedlo na několik měsíců obnovit.

"Jenže mě obviňoval, že můžu za to, že ho vyhodili. Nazval mě bílou čarodějnicí, prý jsem mu přinesla smůlu. Doslova řekl: ‚Ten den, co jsme se rozešli, začal Arsenal prohrávat‘," přiblížila. Právě obviňování z toho, že má podíl na jeho vyhazovu z londýnského klubu, stály za definitivním rozpadem vztahu.

Na rande s tabletem, fotbal především

Wrightová také podrobně popsala, jaké to je, chodit s fotbalovým trenérem. "Fotbal mi nic moc neříkal, takže jsem netušila, o koho jde, ale líbil se mi," dodala k počátkům jejich vztahu.

"Nechtěl se potkat na žádném rušném místě, navrhoval sejít se u něj doma, což jsem nechtěla. Až když jsme měli rande v restauraci po běžné otevírací době, došlo mi, že jde asi o někoho důležitého," odhalila pikantnosti jejich seznámení.

Španěl na ni působil jako galantní a vtipný muž, ale jeho zápal do fotbalu Wrightovou překvapil. Fotbal sledoval po probuzení a velmi často i před spaním. "Klidně sledoval dva zápasy naráz. Jeden na tabletu a druhý na počítači," dodala bývalá přítelkyně s tím, že si zvykla na to, že jde o jeho běžné pracovní rituály.

Po jedné ze schůzek dorazili do jeho domu po jedné ráno a tehdejší trenér Arsenalu trval na tom, že v ložnici ještě zhlédne zápas. "Pořád sledoval výsledky a přehrával si zápasy," řekla v rozhovoru pro The Sun.

"Nikdy mě neseznámil s nikým z rodiny, z kamarádů ani z Arsenalu. Když jsme někoho potkali, nikdy mě nepředstavil jako přítelkyni a byl nerad, když nás někdo chtěl fotit," stěžovala si.

To byl také důvod, proč vztah v březnu nakonec definitivně ztroskotal. "Myslela jsem, že je to gentleman a rodinný typ, ale přišla jsem na to, že nechce vážný vztah," dodala. Wrightová navíc tehdejšího partnera podezřívala, že stále udržuje vztah s bývalou manželkou Luisou Fernandezovou, se kterou je šest let rozvedený.