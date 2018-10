Berlusconi chystá novou vítěznou dynastii v třetiligovém klubu. K návratu láká i Kaká

před 1 hodinou

Italský expremiér a hlavní strůjce slavného období AC Milán křísí Monzu. Na stadion to má jen tři kilometry.

Milán/Praha - Je to stejné, jako když do Itálie přišel Cristiano Ronaldo. Příchod pětinásobného držitele Zlatého míče zatřásl v létě nejvyšší italskou soutěží, Silvio Berlusconi teď vpadl mezi fotbalové kluby, které se do Serie A nevešly. Dlouholetý majitel a hlavní strůjce úspěšné éry AC Milán koupil třetiligovou Monzu a chce ji vytáhnout mezi elitu.

"Existuje jenom jediné vysvětlení, vášeň pro fotbal," komentoval novinku jeho dlouholetý rival, bývalý majitel milánského Interu Massimo Moratti pro deník Il Giornale.

Sám Berlusconi se k nákupu zatím nevyjadřuje a nechává mluvit svoji pravou ruku, Adriana Gallianiho. S ním nejprve 31 let vedl AC Milán, minulý pátek spolu koupili Monzu. "Pro mě je to radostný den. Díky Silviovi se vracím do klubu, kde jsem začínal," řekl zkušený milánský manažer, který bude v Monze pracovat jako výkonný ředitel.

Belusconi a Galliani spolu vládnou Monze:

Forza #Monza

from now on it’s my 2nd team in Italy and Europe pic.twitter.com/DqkbIpW3gM — The MisFit (@MoeRique) September 28, 2018

Fanoušci doufají, že slavná dvojice dokáže zopakovat někdejší úspěch. Berlusconiho peníze a fotbalové nadšení spolu s Gallianiho organizačním talentem pozvedly Milán od bankrotu v roce 1986 až k pěti titulům v Lize mistrů a devíti vyhraným ročníkům italské ligy. K Monze mají oba vztah, Berlusconi žije v nedalekém Arcore, Galliani se ve městě narodil. "Připadáme si jako Odysseus při návratu na Ithaku," žertoval Galliani s odkazem na návrat domů slavného hrdiny řeckých bájí.

Jejich nový klub funguje už 106 let, nikdy ale Serii A nehrál. Nejlepší léta zažil ve druhé lize, odkud naposledy sestoupil v roce 2000. Město je sportovním fanouškům známé spíš kvůli slavnému autodromu, kde se pravidelně koná Velká cena formule 1, a který je domácím okruhem slavného Ferrari.

Italská média okamžitě začala spekulovat o jménech, která by mohla k odpichu výš Monze pomoci. Intenzivně se skloňuje především hvězdný Kaká, 36letý brazilský ofenzivní záložník, který zářil v Berlusconiho Miláně, ale také třeba v Realu Madrid. Nedávno ukončil kariéru, se svými bývalými šéfy má ale dobrý vztah a mohl by kopačky znovu obout. "O budoucnosti rozhodne Berlusconi," vyhnul se odpovědi na Brazilcův příchod při tiskové konferenci Galliani.

Od loňského dubna, kdy Berlusconi prodal Milán za 740 milionů eur, odmítl podnikatel a bývalý italský premiér několik nabídek na koupi menších klubů. Gallianimu zase kluby nabízely manažerské posty. Za Monzu teď Berlusconi dal 2,9 milionu eur. Doteď klub vlastnil byznysman Nicola Colombo, syn Feliceho Colomba, shodou okolností Berlusconiho předchůdce v čele AC Milán.

Berlusconi to teď bude mít z domova na stadion Brianteo, kde Monza hraje, jen tři kilometry. Podobně by na tom mohl být i Daniele Massaro, další z bývalých hvězd, o kterých se ve spojení s novou érou klubu mluví. V útoku AC Milán zářil v 90. letech a říkalo se mu Prozřetelnost, protože uměl střílet důležité góly. Teď pro Milán dělá marketing, pochází ale z Monzy. "Je pro mě jako syn. Je hodně šikovný v obchodě a má Monzu v srdci," potvrdil Galliani.

Na úvodní tiskovou konferenci v novém klubu si vzal netypickou, modrou kravatu. Fanoušci si ale přejí, aby se teď co nejrychleji vrátil ke své oblíbené žluté. Galliani celý život tvrdí, že právě žluté kravaty mu nosí štěstí. V Monze ho bude potřebovat. Ačkoli odhodlání do práce nechybí jemu ani Berlusconimu, oběma se krátí čas. Novému výkonnému řediteli je 74 let, bývalý premiér minulý týden oslavil už 82. narozeniny.