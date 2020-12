"Ruce pryč od Součka." West Ham už chystá novou smlouvu, fanoušky děsí zájem Bayernu

Během podzimu se český záložník Tomáš Souček vypracoval v nepostradatelnou oporu fotbalového West Hamu. Tým trenéra Davida Moyese dotírá na Manchester City nebo Chelsea a v Londýně dobře vědí, že velkou zásluhu na tom má i český záložník. Proto mu údajně nabízí novou, vylepšenou smlouvu.

V červenci West Ham stvrdil přestup Součka ze Slavie a s českým záložníkem podepsal čtyřletý kontrakt, který mu podle uznávaného webu Spotrac přinese týdně 67 tisíc liber, tedy bezmála dva miliony korun.

Uplynulo ale jen pět měsíců a ve východním Londýně už podle ostrovních médií chystají vylepšenou verzi smlouvy. Není to ale jen odměna za skvělé výkony v podzimní části sezony. Šéfové Hammers si jsou dobře vědomi, že skvělá forma jejich klíčového záložníka upoutává dva týdny před otevřením zimního přestupního okna také další kluby.

Server TeamTalk dokonce přinesl informaci, že mezi řadou evropských uchazečů o služby českého záložníka vyčnívá zájem vítěze Ligy mistrů Bayernu Mnichov.

Bayern postrádá zraněné záložníky Joshuu Kimmicha, Javiho Martineze i Tanguye Nianzoua a není tajemstvím, že se poohlíží po doplnění středové řady. Údajně má přitom v hledáčku i Frenkieho de Jonga z Barcelony.

Spekulace přibývají, Souček je odmítá

Hra současného West Hamu, který prožívá nejlepší start do sezony za posledních pět let, přitom stojí právě na Součkovi. "Je to především zásluha hráčů a jejich nasazení," chválí svůj tým trenér Moyes. "Posily, které jsme přivedli, jsou tím rozhodujícím faktorem."

Pro vedení klubu je tak klíčovým úkolem udržet záložníka takřka za každou cenu. "Takových hráčů moc není. Měli bychom si opravdu vážit toho, že Souček je ve West Hamu," píše portál Hammers News.

A podobně to vidí i fanoušci londýnského klubu. "Pokud některý z velkých klubů nabídne za Součka 50 milionů, udržíme ho? Pochybuju. Souček má na to, aby hrál Ligu mistrů. Otázka je, jestli s West Hamem," spekuluje fanoušek vystupující pod účtem Steven Trevor. "Vsadím se, že je v hledáčku větších klubů," obává se další příznivec Kladivářů. "Ať od něj jiné kluby dají ruce pryč," přidávají se další.

Souček sám zatím nikam odcházet nehodlá. "Hodně lidí se mě na to ptá. Hezky se to čte a poslouchá, dává mi to sílu, ale já zatím takové nabídky neřeším," řekl v pořadu České televize Dohráno Plus.

Souček je beranidlo

Zatímco v létě to vypadalo, že Chelsea vyfoukne West Hamu vycházející anglickou hvězdu Declana Rice, teď je nejvíce živo okolo Součka, který zazářil v posledních dvou kolech góly do branek Manchesteru United a Leedsu.

Právě souhra Součka s Ricem, který mimochodem také jedná o vylepšení smlouvy, je pro Hammers velice důležitá. Dohromady tato dvojice středopolařů přesně splňuje to, co náročný trenér Moyes od týmu vyžaduje. Rychlost skloubenou s výbušností, agresivitou, ale i tvořivostí. Společně s brankářem Lukaszem Fabianskim a bekem Aaronem Cresswellem nevynechali v Premier League ani minutu.

"Souček je jako beranidlo, neskutečný hráč, vypadá, že se neunaví," dodává web Football.London. Právě díky Součkově hře může Rice naplno ukazovat své fotbalové dovednosti, pětadvacetiletý rodák z Havlíčkova Brodu za něj zastane těžkou práci.

Skautům z Bayernu se může opět ukázat už dnes večer, kdy West Ham hostí Crystal Palace. Utkání můžete od 21:00 sledovat v on-line přenosu na Aktuálně.cz.