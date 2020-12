To úsilí a odhodlání, žasne Moyes nad Součkem. Zuří kvůli opakované penaltě

Trenér fotbalistů West Hamu David Moyes znovu ocenil přínos Tomáše Součka pro tým.

Český defenzivní záložník v pátečním utkání 12. kola anglické ligy pomohl "Kladivářům" brankou k výhře 2:1 na hřišti nováčka z Leedsu. Souček se trefil ve druhém kole po sobě. Moyes už při jeho lednovém příchodu ze Slavie věděl, že má v sobě góly.

Leeds poslal do vedení po opakované penaltě Mateusz Klich. Souček vyrovnal v 25. minutě hlavou po rohovém kopu. Obrat dokonal v 80. minutě Angelo Ogbonna, který se rovněž prosadil hlavou po standardní situaci. Celý duel odehrál za hosty i další bývalý slávista obránce Vladimír Coufal.

Souček se v 25. utkání Premier League zapsal mezi střelce pošesté. "Když jsme ho kupovali, věděli jsme, že Tomáš má v sobě góly. Naštěstí jich za nás pár dává," citoval Moyese web football.london.

Pětadvacetiletého rodáka z Havlíčkova Brodu vyzdvihl spolu s Declanem Ricem, jenž hraje na stejné pozici. "Tomáš s Declanem jsou strašně dobří. Jejich úsilí, odhodlání… V každém utkání se od nich dočkáme vysoké úrovně stabilního a důsledného výkonu," uvedl sedmapadesátiletý Skot.

S pochvalou na Součkovu adresu přišel také Aaron Cresswell, po jehož centru padl vítězný gól. "Když se podíváte na naše standardky, nejde jen o první kontakt, ale i o odražené balony, ke kterým se Tomáš dostává. Je to obrovská součást naší hry a proti Leedsu to opět zafungovalo," prohlásil třicetiletý bek.

Kromě výhry se Moyes pozastavil i nad situací z úvodu duelu. Polský gólman West Hamu Lukasz Fabiaňski chytil ve čtvrté minutě pokutový kop krajana Kliche. Hra pokračovala, ale do věci se vložil videorozhodčí, podle něhož Fabiaňski při penaltě nestál na brankové čáře. Akce se tak musela opakovat. Napodruhé se Klich nemýlil.

"Rozhodnutí (opakovat penaltu) bylo strašné. Pořád jsem kvůli tomu naštvaný. Tohle je cesta, kterou se fotbal ubral. Také jde o to, proč nechali pokračovat ve hře nějakých 15 sekund, když měli pochybnosti… Nechápu, co dělají. Je to frustrující," konstatoval Moyes.

Londýnský celek, který v minulé sezoně bojoval o záchranu, se posunul na páté místo. Ostatní týmy ale sehrály o zápas až dva méně, Aston Villa má k dobru dokonce tři.

"Musíme si udržet vysokou úroveň. Podáváme teď skutečně mimořádné výkony a utkání s Leedsem se k tomu řadí kvůli tomu, proti komu jsme nastoupili a jak hrajou. Všichni se na Leeds rádi dívají kvůli jeho energii a stylu hry, ale moji hráči odvedli vynikající práci," řekl někdejší kouč Prestonu North End, Evertonu, Manchesteru United, San Sebastianu a Sunderlandu.