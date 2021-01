Atlético vypadlo v poháru se soupeřem z třetí ligy, Simeone vypustil tajemnou narážku

Fotbalisté Atlética Madrid ve třetím kole Španělského poháru nečekaně vypadli se soupeřem z třetí ligy. Vedoucí celek nejvyšší soutěže dnes na hřišti Cornelly prohrál 0:1 a navíc po vyloučení Ricarda Sáncheze dohrával v oslabení.

Outsidera poslal do vedení už v sedmé minutě Adrian Jiménez a vedení sedmý tým třetí ligy dokázal udržet až do konce. Atlético mělo celý zápas problémy vyrovnat se s umělým trávníkem a od 65. minuty navíc hrálo bez Sáncheze, jenž dostal druhou žlutou kartu. Přesto mohli hosté z ojedinělé šance vyrovnat, ale Saúl Níguez trefil tyč.

Atlético, které v 15 kolech La Ligy prohrálo jen jednou, nestačilo na soupeře z třetí ligy stejně jako v minulé sezoně, kdy Leonese podlehli 1:2 po prodloužení. Cornellá si zahraje pohárové osmifinále poprvé v klubové historii. "Soupeř si stejně jako před rokem zasloužil postoupit," řekl trenér Atlética Diego Simeone.

"Vyrovnali se nám, hráli to, co potřebovali a sbírali odražené míče," uvedl argentinský kouč a poněkud tajemně dodal, že pokud bude v klubu i za rok, pokusí se vyřazení v poháru napravit. "Jsem tady spokojený, ale ve fotbale se věci rychle mění a musíte být otevření všem možnostem," řekl Simeone, jenž má s Atléticem smlouvu do roku 2022.