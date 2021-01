Sampdoria s kapitánem Janktem překvapivě porazila Inter Milán

On-line divize vydavatelství Mladá fronta, které je v konkurzu, se prodá nejméně za 15 milionů korun. Zájemci musí do pátečního dopoledne složit zálohu pět milionů, poté v pátek od 11:00 budou moci předkládat nabídky a přihazovat. Vítěz pak musí obratem uhradit kupní cenu. Vyplývá to z informací insolvenční správkyně Petry Hýskové, jež ve středu zveřejnila v insolvenčním rejstříku.

Podle rejstříku by chtělo divizi či její části koupit 13 zájemců. Firmy A 11 a Internet info nabídly, že ji koupí celou. Ve středu v insolvenčním rejstříku nabídla firma New Look Media za on-line divizi a týdeník Euro 15,8 milionu Kč bez DPH. Hýsková před Vánoci uvedla, že eviduje 16 zájemců o koupi částí vydavatelství. Na jednání věřitelského výboru v prosinci řekla, že lze prodat čtyři části, firma by tak získala až 50 milionů Kč.