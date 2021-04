Arsenal před Slavií propadl, Arteta je v šoku: Potřebujeme hráče, co mají koule

Arsenal už ve čtvrtek bude hostit ve čtvrtfinále Evropské ligy Slavii. V posledním ligovém zápase ovšem doma naprosto nezvládl zápas s Liverpoolem a prohrál 0:3. Kanonýři v utkání hráli druhé housle a konečný výsledek pro ně byl milosrdný. To si uvědomuje i trenér Mikel Arteta a před utkáním se Slavií burcuje svůj tým.

Dva góly střídajícího Dioga Joty a příspěvek Mohameda Salaha zlomily ve druhém poločase Arsenal. Ten se ovšem za celý zápas zmohl jen na dvě střely a ani obrana nepůsobila zdaleka jistě.

"Ztráceli jsme všechny míče, nedokázali jsme si třikrát za sebou přihrát. Kazili jsme hodně jednoduchých věcí a ani v těch základních jsme neobstáli, soupeř to potrestal," popsal viditelně naštvaný Arteta.

"Musím se fanouškům osobně omluvit za to co jsme předvedli. Jsem za to plně zodpovědný, Liverpool byl lepší úplně ve všech ohledech," neschovával se Arteta za fráze. "Klidně nás mohli porazit i vyšším výsledkem," uvědomoval si. V utkání navíc přišel o tahouna Kierana Tierneyho, už před zápasem vypadl David Luiz.

V sestavě Gunners chyběli navíc záložníci Granit Xhaka, Emile Smith Rowe a křídelník Bukayo Saka. Na marodku se ovšem španělský trenér nechtěl vymlouvat. "Nepotřebuju se vymlouvat, o tom to nebylo. Nesnáším výmluvy a je mi úplně jedno, kdo chyběl. Liverpool byl prostě lepší ve všem," hodnotil.

Ve čtvrtek na Emirates Stadium nastoupí Slavia a Arteta ví, že jeho tým bude muset předvést výrazně odlišný výkon, aby dvojzápas s českým mistrem zvládnul.

"Čeká nás výzva, ale je to zároveň šance. Ve fotbale dostanete za pár dní novou šanci, pokud máte kuráž, pokud na to máte velké koule," rozohnil se. "Je to pro mě šok, protože jsem to po výkonech na tréninku od týmu vůbec nečekal," dodal.

Arteta čeká také na gólový přínos Pierra Emericka-Aubameyanga, který se v posledních pěti zápasech Arsenalu trefil jednou a pro zápas s Tottenhamem jej trenér dokonce nechal na lavičce. Proti Liverpoolu nevýrazného útočníka stáhl ze hřiště po 76 minutách.

"Musíme hrát na lepší úrovni, kterou si tento klub zaslouží. Mou prací je nás na takovou úroveň dostat," ujistil.