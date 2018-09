"Zabil jsem člověka". Legendární brankář Liverpoolu přiznal, že se dodnes budí hrůzou

před 27 minutami

Bruce Grobbelaar slavil s Reds šest titulů v anglické lize, stále ho však pronásledují vzpomínky na válečná zvěrstva i bruselskou tragédii.

Liverpool/Praha - S FC Liverpool získal šest titulů v Anglii i spoustu dalších trofejí, duši slavného brankáře Bruce Grobbelaara však celou dobu mučily vzpomínky na zvěrstva, která zažil při občanské válce v Rhodésii (dnešní Zimbabwe) a na nichž se také podílel.

Grobbelaar v 70. letech minulého století bojoval v provládních jednotkách armády a byl nucen zabíjet guerillové bojovníky. "Jakmile to uděláte, už nikdy nejste tím samým člověkem. Musíte s tím žít až do konce života," uvedl v rozhovoru pro BBC.

Do armády byl odveden na jedenáct měsíců a hned byl poslán přímo do ohniska bojů. Jeho úkolem bylo především vystopovat nepřítele. Kolem Grobbelaara umírali jeho přátelé, ale přiznává, že i z jeho rukou přišla smrt.

"Vzpomínky aspoň trochu vybledly, ale někdy jsem zpátky v Africe u mých kamarádů a oni o tom občas rádi mluví. Já ne," líčil Grobbelaar. "Pokaždé mě pak v následujících dvou třech týdnech polévá studený pot a budím se zase s těmi strašnými pocity," přiznal.

Grobbelaar tvrdí, že to byl fotbal, co mu pomohlo zapomenout na prožité hrůzy, když jeho služba v armádě skončila. "Po těch letech musím říct, že jsem šťastný, že jsem nespadl do depresí. Byl to fotbal, co mi zachránilo život," svěřil se nyní šedesátiletý muž.

Krátce po ukončení konfliktu získal Grobbelaar angažmá v kanadském Vancouveru, o dva roky později se stal hráčem Liverpoolu. Následovaly tři mistrovské tituly, tři triumfy v Anglickém poháru a v roce 1984 také zisk Poháru mistrů evropských zemí, tedy předchůdce dnešní Ligy mistrů.

O rok později byl však také u tragédie na bruselském Heysel Stadium, kdy před finále PMEZ s Juventusem Turín zemřelo v hledišti 39 fanoušků. "Nikdo z hráčů nechtěl jít ven a hrát. Ale funkcionáři UEFA nás požádali, ať nastoupíme. Báli se, že by se násilí ještě vystupňovalo, kdyby se nehrálo," vzpomínala bývalá gólmanská jednička Liverpoolu, která na Anfield Road strávila třináct let, na jedno z největších neštěstí v historii fotbalu.

"Pamatuju si, jak spousta lidí chodila a prosila nás o ručníky a vodu, aby se mohli pokusit zachránit zraněné. Pamatuju si, jak jsem vyšel na trávník a sebral dva nože, které někdo z fanoušků Juventusu hodil na trávník."

Grobbelaarovy fotbalové úspěchy nakonec zastínila aféra, při níž byl v roce 1994 obviněn, že za peníze ovlivňoval výsledky. I když byl u soudu z nařčení očištěn, podezření zhatilo jeho další kariéru.

"Od začátku do konce to trvalo šest let. Přestoupil jsem do Southamptonu, a když kauza vypukla, šestkrát se mě v klubu ptali, jestli jsem to udělal, a já pokaždé řekl, že ne. V sezoně 1994/95 jsem odchytal osmdesát procent utkání a skončili jsme desátí. V dalším ročníku jsem nastoupil jen k šesti posledním zápasům, když potřebovali, abych jim pomohl k záchraně. A i když jsem ještě smlouvu i na další rok, řekli mi, že musím odejít," popsal Grobbelaar, jak skončila jeho vrcholná kariéra.