Vrba: Giganti se přetvařovali, superligu tutlali. Šéf Juventusu všechny podvedl

Jiří Vrba, televizní komentátor a funkcionář Slavie Praha, je členem mezinárodních fotbalových institucí, mediální komise UEFA a především ECA (Evropská klubová asociace), která sdružuje zástupce profesionálních klubů. Ale i on, jenž má k informacím dosti blízko, byl vyhlášením superligy zaskočen. "Byl to pro mě šok," netají.

Skutečně jste nezachytával náznaky, že k něčemu podobnému může dojít?

Ne. A bylo to až naopak, neboť představitelé velkých klubů vyjadřovali spokojenost s novou formou Ligy mistrů, hracím modelem, který by měl přijít pro ročník 2024/2025. Dva roky se připravoval velmi intenzivně, diskutoval se v úzkém kruhu, v pracovních skupinách do nejrůznějších detailů. A jak jsem říkal, všichni, i zástupci klubů, které se nyní přihlásily k superlize, s ním byli spokojeni. Všichni byli v pohodě, žádný náznak nějakého odtržení.

Takže vás vystoupení předsedy Realu Madrid a vyhlášení superligy překvapilo?

Nebudu nic zakrývat, překvapilo.

Čím si vysvětlujete takový obrat?

Když o tom přemýšlím zpětně, tak zástupci velkoklubů vystupovali vstřícně, aby zakryli, že se něco chystá. Do poslední chvíle záměr vyhlásit superligu skrývali, aby mohli všechno v klidu doladit a připravit. Návrhy na nějakou vyšší ligu nejsou ničím novým, už se v minulosti objevovaly, odpadla tak ostražitost. A pro mě je neuvěřitelné, že za tím stojí i předseda, nyní už bývalý, naší organizace ECA, nejvyšší muž italského Juventusu Turín Andrea Agnelli.

Jakou podle vás sehrál roli?

Naprosto klíčovou. Přitom před dvěma roky převzal po Karlu-Heinzovi Rummeniggem (bývalý ředitel Bayernu Mnichov, dvojnásobný vítěz ankety Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Evropy 1980 a 1981, pozn. red.) funkci nejvyššího zástupce instituce, která sdružuje 250 evropských profesionálních klubů. Pořád se zdůrazňovalo, jak je důležité sjednocovat fotbal, nepoštvávat jednotlivé složky proti sobě, aby velké kluby zůstaly solidární s menšími a malými v rámci UEFA. Proto mě to překvapilo.

Proč podle vás právě vysekl takový kotrmelec?

Jediné, co mě napadá, je, že to byl od nich zastírací manévr, krycí rouška, aby mohli superligu v klidu připravit. My všichni zástupci ostatních klubů, kteří jsme se na novém modelu Ligy mistrů podíleli, se nyní cítíme podvedení. Nic neřekli a konali. Okamžitě po vyhlášení své soutěže Agnelli podal rezignaci na místo předsedy ECA, z členů představenstva odstoupili další představitelé klubů superligy. Bez jediného vysvětlení.

Superligu vyhlásil ovšem nejvyšší muž Realu Madrid Florentino Pérez. Jaký měl on podíl?

Pro média vypadá, že byl on ten nejdůležitější. Ale Agnelli měl na tom asi stejný podíl, ne-li větší. A v zákulisí se říká, že klíčovou roli sehrál Ed Woodward, výkonný viceprezident Manchesteru United.

Proč se nepřidaly německé a francouzské kluby?

Vydaly prohlášení, že chtějí zachovat stávající formu, sportovní duch, hlavně princip soutěživosti. Místo v elitních evropských soutěžích si má klub zajistit výkony na hřišti, ne aby měl předplacené členství. Víc nevím. Zaslechl jsem, že z toho samého důvodu odmítlo nabídku portugalské Porto, které bylo rovněž osloveno.

Co bude dál?

Všechno je velice čerstvé. UEFA bude reagovat, na čtvrtek je svolán výkonný výbor, tedy její exekutiva. Bude se probírat, jestli klubům, které se přihlásily do superligy, bude ještě umožněno odehrát závěrečná kola Ligy mistrů a Evropské ligy.

Má projekt šanci? Zvláště když se tvrdě proti němu vymezuje UEFA?

Z mého pohledu bude pro něj větším problémem, že ho nepřijaly domácí soutěže a především fanoušci. Pokud ji oni nepřijmou za svou, bude to složité, jsou alfou a omegou všeho. UEFA pak nemá jinou šanci, než se tvrdě postavit proti. Kdyby cukla, ztratila by nenávratně pozici. Ale nyní je třeba vyčkat, až bude víc informací, až se k tomu postaví UEFA. Otazníků je mnoho, jsme teprve na začátku.

Dovedete si přestavit, že by vedle superligy existovaly evropské soutěže UEFA?

Dovedu.

Co by to znamenalo pro český fotbal?

Po odchodu dvanácti klubových gigantů nejspíš posílení pozic. Ale především nevím, jak by vypadaly evropské soutěže, jak by se změnily. Jejich podoba, struktura, ekonomické zajištění. Je však jasné, že superliga by z fotbalu odsála hodně peněz, které by bezpochyby chyběly.