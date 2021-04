Cantona označil projekt superligy za ostudný, Telegraph píše o zombie apokalypse

Bývalé hvězdy Manchesteru United David Beckham a Eric Cantona se přidali ke kritikům nové superligy. Nezávislá a uzavřená soutěže, kterou pomohl založit i jejich někdejší klub, podle nich ignoruje fanoušky a ohrožuje základní hodnoty fotbalu.

"Fotbal miluji a je součástí mého života od nepaměti. Jako hráč i teď jako majitel klubu vím, že bez fanoušků není fotbal ničím. Fotbal musí být pro všechny, musí být férový a založený na sportovním úspěchu," napsal pětačtyřicetiletý Beckham na sociální síti Instagram.

"Pokud tohle nebudeme chránit, tak sport, který milujeme, je v nebezpečí," uvedl bývalý kapitán anglické reprezentace, který během kariéry nastupoval za tři ze zakládajících superligových klubů - Manchester United, Real Madrid a AC Milán. V současnosti je majitelem Interu Miami v zámořské MLS.

Proti superlize, kterou založilo dvanáct velkoklubů nespokojených s příjmy z Ligy mistrů, se postavil i bývalý kapitán United Cantona. "Nejdůležitější jsou fanoušci, musíte je proto respektovat. A zeptalo se těch dvanáct klubů, co si o jejich nápadu myslí fanoušci? Ne. A to je ostuda," uvedl ve videu na Instagramu.

Ještě ostřejší vyjádření zvolil bývalý anglický reprezentant Alan Shearer. "Superliga hodila po Premier League granát. Hodila ho po všech ostatních. Ti by ho teď měli hodit zpátky a okamžitě kluby vyloučit, pokud na to mají právo," řekl v rozhovoru pro BBC.

"Superliga není žádná soutěž, je to uzavřená skupina, kde nemůže hrát nikdo jiný. Podívejte se, jak pracuje Leicester nebo West Ham a teď nebudou moci hrát proti nejlepším? To by přece bylo špatně," přidal nejlepší střelec anglické ligy.

"Majitelé žijí mimo realitu. Vůbec si neváží fanoušků, i když pořád mluví o tom, jaká jsou rodina a jak jim během pandemie chyběli. No tak teď se ukáže, co si opravdu o fanoušcích myslí a jak si jich váží, když se všichni příznivci postavili proti superlize," prohlásil Shearer.

Podle bývalého kouče Anglie nebo Lazia Řím Svena-Görana Erikssona by se dvanáct klubů mělo vrátit k jednání o změnách v Lize mistrů. "Když se ještě hrál Pohár mistrů evropských zemí, tak v něm mohl startovat jeden tým z každé země," řekl v televizním rozhovoru. "Ale Lennart Johansson (bývalý šéf UEFA) se zasadil o to, aby Anglie, Španělsko a Itálie mohly mít v nové Lize mistrů čtyři týmy a to byla velká změna. Teď jsme ve stejné situaci, ale kluby by místo zakládání superligy měli jednat s UEFA a vylepšit Ligu mistrů. To je jediná správná cesta," dodal.

"Romantici jako já sní o tom, že si zahrají velké zápasy, ale jen díky vlastní práci, obětavosti, odhodlání a sportovním výsledkům, které jste si uhráli na hřišti," uvedl španělský brankář Pepe Reina z Lazia Řím. "Na tomhle by měl fotbal stavět. Jasně, těch dvanáct klubů vydělá víc peněz než ostatní, ale fotbal je sport a neměl byste být mezi nejlepšími jen proto, že tak někdo rozhodne," dodal mistr světa a Evropy.

Kritikou nešetří ani evropské deníky. "Florentino Pérez, Andrea Agnelli a Joel Glazer jsou lídři nejhoršího nápadu v historii evropského fotbalu. Vyrazili v čele zombie apokalypsy hledat další čerstvé maso, protože poslední dvě desetiletí obrovského růstu zisků jim zjevně nestačily," napsal britský The Telegraph.

Italský deník Corriere della Sera ocenil spojený odpor vůči superlize. "Až revoluční nápad dokázal spojit fotbalovou Evropu. Dvanáct nejbohatších klubů si chce založit superligu na úkor všech ostatních klubů, malých i velkých měst ale především na úkor tradice," napsal.

Poněkud sarkastičtější tón volil francouzský Derniéres Nouvelles d'Alsace. "Světový fotbal - k vlastnímu údivu a naštvání - najednou zjistil, že mu vládnou peníze. Jaké překvapení! O superlize se mluvilo dlouho, teď nabírá konkrétní obrysy a je pouze výsledkem zkorumpovaného systému."