Video: Kde je gólman? River Plate pojistilo trofej trefou do prázdné branky

před 1 hodinou

O vítězství River Plate v argentinském finále Poháru osvoboditelů definitivně rozhodla trefa do sítě Bocy Juniors v nastaveném čase prodloužení.

První utkání na půdě Bocy skončilo 2:2, odveta se po výtržnostech fanoušků hrála v Madridu na stadionu Realu. Proto neplatilo pravidlo o gólech vstřeleném na hřišti soupeře, a tak se po remíze 1:1 prodlužovalo.

Na začátku prodloužení byl po druhé žluté kartě vyloučen záložník Bocy Wilmar Barrios a ve 109. minutě ranou zpoza šestnáctky Juan Quintero poslal River Plate do vedení 2:1.

Třetí gól pak Boca inkasovala v nastaveném čase do prázdné branky, kdy se na roh vydal do vápna River Plate i brankář Esteban Andrada. Dostal se dokonce do souboje s kolegou, ten byl však úspěšnější, míč vyboxoval a při rychlém brejku už se Andrada neměl šanci se vrátit. Po úprku přes celé hřiště trefil snadno prázdnou branku Gonzalo Martinez a o vítězi jihomaerické obdoby Ligy mistrů bylo definitivně jasno.

Podívejte se na Martinezův gól: